VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
STK'lar afetzedeler için durmadan çalışıyor
İstanbul şehir hastanelerinden bin 693 afetzedeye hizmet
Filistinli üretici deprem bölgesine 15 ton hurma gönderdi
Başkan Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif'i kabul etti
Hollanda'da bağış seferberliği
Zeynep'in köpeğine kulübe yaptı
Hem yemek yaptı, hem de ağladı
Deprem bölgesindeki kültürel miras koruma altına alındı
Minik depremzedeye doğum günü sürprizi
Enkazların arasında çocuk olmak
Hurdalardan soba yapıyorlar
Tencereler afetzedeler için kaynıyor
Instagram'da "Canlı Alışveriş" bitti
Bu acıyı birlik dindirecek
Arap ülkeleri Türkiye'nin yardımına koşmaya devam ediyor
Kahramanmaraş'ta aralarında müteahhitlerin de bulunduğu 5 şüpheli İstanbul'da gözaltına alındı
Depremde zarar gören vergi daireleri geçici olarak başka yerde hizmet verecek
2 müteahhit yaptıkları binanın enkazında kalarak hayatını kaybetti
Bakan Koca, afet bölgesinde bulaşıcı hastalık olasılığına karşı sürdürülen çalışmaları paylaştı
Depremin 248. saatinde kurtarılan genç kız, doktorları şaşırttı
Elbistan'da kaymakamlık ve belediye hizmetleri yeniden başladı
Sivas'ın Gürün ilçesinin de "Genel Afete Maruz Bölge" kapsamına alındığı bildirildi
ASO'nun depremzedeler için hazırladığı konteynerler yola çıktı
Arnavutluk kurtarma ekiplerinin deprem izlenimi: Bunun gibisi yoktu
16 Şubat 2023 Perşembe 17:30:00 - Güncelleme:16 Şubat 2023 Perşembe 17:30:00

Nijerya'da depremzedeler için toplanan yardımlar afet bölgesine gönderilmeye başlandı

Kaynak: AA

ABONE OL

Nijerya'da, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için toplanan yardımlar Türkiye'ye gönderilmeye başlandı.

Başkent Abuja'da toplanan yardımların ilk kısmı Türkiye'nin Abuja Büyükelçiliğinin koordinasyonunda Türk Hava Yolları (THY) tarafından taşındı.

Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Hidayet Bayraktar yaptığı açıklamada, Nijerya'da toplanan yardımlarının THY yoluyla parça parça Türkiye'ye gönderileceğini belirtti. Bayraktar, Nijeryalılara katkılarından dolayı şükranlarını sundu.

Nijerya'dan Türkiye'ye gönderilen yardımlar arasında yatak, battaniye, hijyen ürünleri ve giyecek gibi malzemelerin bulunduğu aktarıldı.

Etiketler : türkiye deprem kahramanmaraş afetzede nijerya yardım

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX