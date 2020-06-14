  • BIST
    109835
  • Dolar
    6,8191
  • Euro
    7,6779
  • Altın
    379,3570
İstanbul
20 / 23
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bingöl depremi sonrası flaş açıklama: 'Çok sayıda artçı...'
Rus paralı askerlerden Libya'da alçak tuzak!
Bingöl'de korkutan deprem!
ABD'de son 24 saatte koronavirüs kaynaklı 691 ölüm
İstanbul Havalimanı'nda önemli gün!
BAE'nin IKBY bölgesinde PKK'ya mali destek verdiği iddia edildi
Nijerya'da Boko Haram saldırısı: 30 ölü
Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya baskın
MHP Lideri Bahçeli'den 'Ayasofya' açıklaması
Libya'da hükümet güçlerinin güneydeki stratejik zaferi: Eş-Şuveyrif
BAE'nin şu yaptığına bak! Terör örgütü PKK'ya para transferi
"ABD'de olanlar bazı derin iç krizlerin tezahürü"
Bangladeş'te son 24 saatte 3 bin 141, Filipinler'de 539 yeni Kovid-19 vakası görüldü
Altın bazlı yatırım fonlarına girişte ocak-mayıs rekoru
Uzungöl bu projeyle eski haline kavuşacak!
Kağıthane'de gasp dehşeti... 19 yaşındaki öğrencinin bıçaklanma anı kamerada
Balıkesir'den çok acı haber: Aynı aileden 6 kişi hayatını kaybetti
İçişleri duyurdu: Siirt'te teröristlere büyük darbe
Bir ile daha girişler sınırlandırıldı
FETÖ firarisinin dudak uçuklatan serveti!
İzmir'de FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik 5 operasyonda yakalanan şüphelilerden 357'si tutuklandı
Trabzonspor'da Fenerbahçe maçının hazırlıkları sürüyor
Bakan Gül'den Başak Demirtaş paylaşımı
Hibe miktarı yükseldi! Başvurular başladı...
14 Haziran 2020 Pazar 16:56:00 - Güncelleme:14 Haziran 2020 Pazar 16:56:00

Nijerya'da Boko Haram saldırısı: 30 ölü

ABONE OL

Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'ın düzenlediği silahlı saldırıda 30 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, isminin açıklanmasını istemeyen güvenlik yetkilisi, Boko Haram üyelerinin, Borno eyaletine bağlı Gubio köyünde saldırı düzenlediğini belirtti.

Yetkili, saldırıda 30 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını ifade etti.

Boko Haram terör örgütünün, 5 gün önce Borno eyaletine bağlı Foduma Kolomaiya köyünde düzenlediği saldırıda 81 kişi hayatını kaybetmişti.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor.

Örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER