Nijerya'da 2,3 milyon çocuğa çocuk felci aşısı yapıldı
Kaynak: AA
Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın Anambra eyaletinde çocuk felcine (polio) karşı başlatılan kampanyada 2,3 milyon bebek ve çocuk aşılandı.
Anambra Eyalet Sağlık Komiseri Afam Obidike, yaptığı açıklamada, eyalette son bir aydır çocuk felcine karşı aşılama kampanyası başlatıldığını belirtti.
Aşı kampanyasında 0-5 yaşlarındaki 1,5 milyon bebek ve çocuğun hedef alındığını aktaran Obidike, şimdiye kadar eyalet genelinde hedefledikleri sayının üzerine çıkarak 2,3 milyon bebek ve çocuğa aşı yapıldığını kaydetti.
Obidike, eyalette aşı kampanyasının devam ettiğini aktararak, ebeveynleri ve bakıcıları, virüse karşı bağışıklıklarını güçlendirmek için çocuklarını aşı yaptırmaya çağırdı.
Afrika'da Burundi, Nijerya, Gambiya, Uganda, Benin, Burkina Faso, Kamerun, Etiyopya, Mali, Nijer, Çad ve Sudan'da da çocuk felci tespit edilmişti.
Besin, su ve temas yoluyla bulaşan çocuk felci virüsüne karşı önlem alınmadığı takdirde solunum yolu problemlerine, çocukların ömür boyu felç kalmasına ve ölüme sebep olabiliyor.
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