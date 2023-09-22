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22 Eylül 2023 Cuma 18:25:00 - Güncelleme:22 Eylül 2023 Cuma 18:25:00

Nijerya ordusu, kaçırılan 35 kişiden 6'sının kurtarıldığını bildirdi

Kaynak: AA

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Nijerya ordusu, Zamfara eyaletindeki üniversiteye düzenlenen saldırıda kaçırılan 35 kişiden 6'sının kurtarıldığını bildirdi.

Zamfara eyaletindeki ordu yetkilisi Sani Ahmed, yaptığı açıklamada, eyaletin Gusau bölgesindeki üniversiteye silahlı kişilerin düzenlediği saldırının ardından bölgede ordunun operasyon düzenlediğini belirtti.

Ahmed, operasyonla, kaçırılan 35 kişiden 6'sının kurtarıldığını kaydetti.

Operasyonda çok sayıda silahlı kişinin etkisiz hale getirildiğini aktaran Ahmed, çok sayıda silahlı kişinin yaralı kaçtığını ifade etti.

Ahmed, diğer kişileri bulmak için ordunun operasyonunu sürdürdüğünü aktardı.

Gusau bölgesindeki üniversiteye silahlı saldırganların bugün sabah erken saatlerde düzenlediği saldırıda aralarında 24 öğrencinin bulunduğu 35 kişi kaçırılmıştı.

Etiketler : NİJERYA NİJERYA ORDUSU AFRİKA
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