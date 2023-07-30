Nijer'deki cunta yönetimine 1 hafta süre verildi: Askeri müdahale yolda

Nijerya'nın başkenti Abuja'da Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) Nijer'deki darbe gündemiyle olağanüstü toplantı gerçekleştirdi. Toplantının ardından yapılan açıklamada, cunta yönetimine Nijer'de anayasal düzenin tamamen yeniden kurulması çağrısında bulunularak, Nijer'in devrik lideri Devlet Başkanı Muhammed Bazoum'un 1 hafta içinde yeniden göreve getirilmemesi halinde askeri müdahale tehdidinde bulundu.

Savunma yetkililerinin bu amaçla derhal toplanacağını da ifade eden ECOWAS, derhal geçerli olmak üzere Nijer ile sınırların kapatılacağını, ticari uçuşların yasaklanacağını, finansal işlemlerin durdurulacağını, ulusal varlıkların dondurulacağını ve yardımların sonlandırılacağını aktardı. Darbeye karışan askeri yetkililere seyahat kısıtlaması getirileceğini ifade eden ECOWAS, söz konusu kişilerin mal varlıklarının da dondurulacağını açıkladı.

"ECOWAS'A VEYA HERHANGİ BİR MACERACIYA, VATANIMIZI SAVUNMA KONUSUNDAKİ KESİN KARARLILIĞIMIZI BİR KEZ DAHA HATIRLATMAK İSTİYORUZ"



ECOWAS toplantısı öncesi konuşan Nijer'deki cuntanın sözcüsü Albay Amadou Abdramane, "ECOWAS toplantısının amacı, ECOWAS üyesi olmayan diğer Afrika ülkeleri ve bazı Batılı ülkelerle işbirliği içinde Niamey'e yakın bir askeri müdahale yoluyla Nijer'e yönelik bir saldırı planını onaylamaktır. ECOWAS'a veya herhangi bir maceracıya, vatanımızı savunma konusundaki kesin kararlılığımızı bir kez daha hatırlatmak istiyoruz" dedi.

ECOWAS tarafından Mali, Burkina Faso ve Gine'ye son üç yılda gerçekleşen darbelerin ardından benzer yaptırımlar uygulandı. ECOWAS'IN ekonomik yaptırımları Mali'de borçların temerrüde düşmesine yol açtı.

GÖSTERİCİLER, NİJER'DEKİ FRANSIZ BÜYÜKELÇİLİĞİNE SALDIRDI



Fransa'nın Nijer'e yönelik mali yardımları kesmesi sonucu başkent Niamey'deki Fransa Büyükelçiliği binası önünde toplanan cunta yanlısı bazı protestocular, binaya girmeye çalışmış, bazıları da "Fransa Büyükelçiliği" yazan tabelayı söküp yırtmış ve yerine ise Nijer ve Rusya bayrakları asarak, "Yaşasın Rusya", "Yaşasın Putin" sloganları atmıştı.

NİJER'DEKİ DARBE



Nijer'in devrik lideri Bazoum, 26 Temmuz'da Muhafız Alayı tarafından Başkanlık Sarayı'nda alıkonulmuş, sonrasında Ordu Sözcüsü Amadou Abdramane ulusal kanalda darbe bildirisi okumuştu. Abdramane, anayasanın feshedildiğini, tüm kurumların askıya alındığını ve ülkenin sınırlarının kapatıldığını açıklamıştı. Askeri darbenin ardından geçiş hükümeti kurulmuş, darbeye liderlik eden 62 yaşındaki Devlet Başkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Omar Tchiani olarak da bilinen Abdourahmane Tchiani, "Vatanı Koruma Ulusal Konseyi"nin başkanı olmuştu. Nijer'de 1960'ta Fransa'dan bağımsızlığını kazanmasından bu yana 4 darbe yaşanmıştı.

NİJER, DÜNYANIN EN BÜYÜK 7'NCİ URANYUM ÜRETİCİSİ



Dünya Bankası'na göre yılda 2 milyar dolara yakın resmi kalkınma yardımı alan dünyanın en fakir ülkelerinden biri olan Nijer, nükleer enerji, nükleer silahlar ve kanser tedavisinde de yaygın olarak kullanılan uranyumun dünyadaki en büyük yedinci üreticisi konumunda bulunuyor.