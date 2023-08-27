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Nijer'de tansiyon düşmüyor: Askeri yönetim taraftarları Fransız üssünün önünde toplandı
27 Ağustos 2023 Pazar 16:42:00 - Güncelleme:27 Ağustos 2023 Pazar 16:42:00

Nijer'de tansiyon düşmüyor: Askeri yönetim taraftarları Fransız üssünün önünde toplandı

Kaynak: AA

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Nijer'de askeri yönetim destekçileri Fransız üssünün önünde toplandı

Nijer'in başkenti Niamey'deki Fransız askeri hava üssü önünde toplanan askeri yönetim destekçileri, Fransız askerlerinin ülkeden ayrılmasını talep etti. Fransa'nın Niamey Büyükelçisi Slyvain Itte'ye ülkeden ayrılması için 48 saat süre vermişti.
Etiketler : nijer afrika darbe fransa
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