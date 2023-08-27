27 Ağustos 2023 Pazar 16:42:00 - Güncelleme:27 Ağustos 2023 Pazar 16:42:00
Nijer'de tansiyon düşmüyor: Askeri yönetim taraftarları Fransız üssünün önünde toplandı
Kaynak: AA
ABONE OL
Nijer'de askeri yönetim destekçileri Fransız üssünün önünde toplandı
Nijer'in başkenti Niamey'deki Fransız askeri hava üssü önünde toplanan askeri yönetim destekçileri, Fransız askerlerinin ülkeden ayrılmasını talep etti. Fransa'nın Niamey Büyükelçisi Slyvain Itte'ye ülkeden ayrılması için 48 saat süre vermişti.
- İspanya'da şiddetli yağış yaralanmalara neden oldu
- Nijer'de tansiyon düşmüyor: Askeri yönetim taraftarları Fransız üssünün önünde toplandı
- ABD Ticaret Bakanı, iş dünyasında endişelerin arttığı dönemde Çin'i ziyaret ediyor
- Wagner'in kurucusu Prigojin'in ölümü teyit edildi
- Küresel ısınma "Beyaz Kıta'nın imparatoru"nu tehdit ediyor
- Pakistan'ın kuzeyinde sel tehlikesi nedeniyle 100 binden fazla kişi tahliye edildi