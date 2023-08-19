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19 Ağustos 2023 Cumartesi 17:45:00 - Güncelleme:19 Ağustos 2023 Cumartesi 17:45:00

Nijer'de askeri yönetimin atadığı Başbakan Zeine, Cumhurbaşkanı Bazum'a "zarar verilmeyeceğini" belirtti

Kaynak: AA

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Nijer'de 26 Temmuz'daki darbenin ardından Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) tarafından 7 Ağustos'ta başbakan olarak atanan Ali Mahamane Lamine Zeine, ev hapsinde tutulan Nijer Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum'a "zarar verilmeyeceğini" açıkladı.

Nijer'de 26 Temmuz'daki darbenin ardından Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) tarafından 7 Ağustos'ta başbakan olarak atanan Ali Mahamane Lamine Zeine, The New York Times'a verdiği röportajda, Nijer'deki askeri yönetimin, Rusya veya bu ülkeyle bağlantılı Wagner paralı askerleriyle işbirliği planlarının olmadığını kaydederek "Nijerlileri bölgede görmek istemediğiniz aktörlere yönelmek zorunda bırakmayın." ifadesini kullandı.

Nijer Cumhurbaşkanı Bazum'a zarar verme gibi bir niyetlerinin olmadığını belirten Zeine, "(Bazum'a) Hiçbir şey olmayacak çünkü Nijer'de şiddet geleneklerimizde yok." değerlendirmesinde bulundu.

ABD ile askeri işbirliğinin "gözden geçirileceğini" kaydeden Zeine, Biden yönetiminin mevcut durumda "oldukça mantıklı tutum takındığını" belirtti.

Zeine, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu'ndan (ECOWAS) yeni bir elçiyle görüşme yapacağını bildirdi.

Fransız yetkilileri Nijer'e "büyüklenmekle" suçlayan Zeine, "Fransız üniversitelerde okuyoruz, yetkililerimizi Fransa'da eğitiyoruz, sadece saygı görmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

Zeine, ayrıca Fransa'nın "ülkeden çekilmesini istemediğini" vurguladı.

NİJER'DEKİ DARBE

Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker yönetime el koyduğunu duyurmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahmane Tchiani, 28 Temmuz'da CNSP isimli geçiş hükümetinin başına geçmişti.

CNSP, 7 Ağustos'ta Lamine Zeine'yi başbakan olarak atamış, 10 Ağustos'ta asker ve sivillerden oluşan 21 üyeli kabineyi açıklamıştı.

Etiketler : nijer darbe başbakan
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