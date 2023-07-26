Nijer'de askeri hareketlilik yaşanıyor

Yerel basında çıkan haberlerde, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na giden yolların cumhurbaşkanlığı muhafızları tarafından kapatıldığı kaydedildi.

Hareketliliğin, Cumhurbaşkanı Mohamed Bazoum'a karşı bir "darbe girişimi" olabileceği, Bazoum'un şu an girişimi bastırmaya çalıştığı iddia ediliyor.