Nijer'de askeri hareketlilik yaşanıyor
Kaynak: AA
Nijer'in başkenti Niamey'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na giden yolların kapatıldığı ve askeri hareketlilik yaşandığı belirtildi.
Yerel basında çıkan haberlerde, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na giden yolların cumhurbaşkanlığı muhafızları tarafından kapatıldığı kaydedildi.
Hareketliliğin, Cumhurbaşkanı Mohamed Bazoum'a karşı bir "darbe girişimi" olabileceği, Bazoum'un şu an girişimi bastırmaya çalıştığı iddia ediliyor.
- Nijer'de askeri hareketlilik yaşanıyor
- Odessa'da Rus saldırıları sonrası enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor
- Almanya'da sığınmacıların kamu yararına işlerde çalışması istendi
- Kavurucu sıcakların etkili olduğu Yunanistan'da orman yangınları devam ediyor
- Korsika Adası'nda yangın: 200 hektarlık kül oldu
- AB: Dini özgürlükler ve ifade özgürlüğünü içeride ve dışarıda desteklemeye devam edeceğiz