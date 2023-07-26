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26 Temmuz 2023 Çarşamba 14:41:00 - Güncelleme:26 Temmuz 2023 Çarşamba 14:41:00

Nijer'de askeri hareketlilik yaşanıyor

Kaynak: AA

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Nijer'in başkenti Niamey'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na giden yolların kapatıldığı ve askeri hareketlilik yaşandığı belirtildi.

Yerel basında çıkan haberlerde, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na giden yolların cumhurbaşkanlığı muhafızları tarafından kapatıldığı kaydedildi.

Hareketliliğin, Cumhurbaşkanı Mohamed Bazoum'a karşı bir "darbe girişimi" olabileceği, Bazoum'un şu an girişimi bastırmaya çalıştığı iddia ediliyor.

Etiketler : Nijer Cumhurbaşkanlığı Sarayı Mohamed Bazoum
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