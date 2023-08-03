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03 Ağustos 2023 Perşembe 23:02:00 - Güncelleme:03 Ağustos 2023 Perşembe 23:02:00

Nijer, France 24 ve RFI'nın yayınlarını kesti

Kaynak: AA

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Askeri yönetiminin darbe gerçekleştirdiği Nijer'de Fransa'nın medya organlarından France 24 ve RFI'nın yayınları kesildi.

Nijer'de 26 Temmuz'da askerin yönetime el koyması sonrasında France 24 ve RFI radyosunun yayınları kesildi.

France 24 ve RFI'nın bağlı olduğu medya grubu France Medias Monde'dan yapılan açıklamada, France 24 ve RFI'nın yayınlarının yasa dışı şekilde kesilmesinin kınandığı belirtildi.

Askeri hükümetlerin yönetimde olduğu Mali ve Burkina Faso'da da France 24 ve RFI yayınları kalıcı olarak kesilmişti.

Elektriğe ve internete erişimin son derece kısıtlı olduğu Batı Afrika'da radyo, ana haber alma aracı konumunda bulunuyor.

Hausa, Mandenkan ve Fulfulde yerel dillerinde de yayın yapan RFI, Batı Afrika'da 130 milyondan fazla dinleyiciye ulaşıyor.

NİJER'DEKİ DARBE

Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker yönetime el koyduğunu duyurmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahmane (Ömer) Tchiani, 28 Temmuz'da Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) isimli cuntanın liderliğini üstlenmiş ve geçiş hükümetinin başına geçmişti.

Etiketler : nihon youtube türkçe araştırma
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