VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
BM Ukrayna Komisyonu: Rusya'nın Ukrayna'da işlediği ihlaller savaş suçu teşkil ediyor
Fuat Oktay'dan Kılıçdaroğlu'na 'İsias Oteli' tepkisi
Bolu Valisinden 'deprem' açıklaması: Can ve mal kaybımız söz konusu değil
Niinistö: Erdoğan'ın önemli mesajları olduğuna inanıyorum
İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde
Anne ve iki çocuğu depremde evleri yıkılmaya başlayınca gardıroba sığınmış
Hayat kurtarmak için eğitimlere devam
Şemsiyesini kediye verdi
Mikroçip sayesinde can dostuna kavuştu
Yarım kalan aşk anısına yemek
Güçlü kadın rollerini seviyor
Oyunun müzikleri Kenan'a emanet
Kardeşi için adalet peşinde
Konteyner kentte müzikli terapi
İmam Hatiplilerden 81 ilde sabah namazı buluşması! Depremde tek yürek olan İmam Hatipliler duada da ...
TikTok'u yasaklardan kurtaracak plan
"Kardiyolojik açıdan sınıfta kaldım"
Bu zor günler geçecek
500. kez oynadılar
Fransa tek yürek
Almanya'da en iyi filmi seçecek
Beyaz afet bölgesinde
Anne kız baş başa
'Güldür Güldür'ün Mehtap'ı evlendi
16 Mart 2023 Perşembe 18:22:00 - Güncelleme:16 Mart 2023 Perşembe 18:22:00

Niinistö: Erdoğan'ın önemli mesajları olduğuna inanıyorum

Kaynak: AA

ABONE OL

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın yapacakları ikili görüşmede önemli mesajları olduğuna inandığını söyledi.

Niinistö, 6 Şubat'taki depremlerin merkezi Kahramanmaraş'ta kurulan Karacasu Konteyner Kenti'ni ziyaret etti.

Burada bulunan Koordinatör Vali Ağrı Valisi Osman Varol'dan kentteki imkanlar hakkında bilgi alan Niinistö, konteyner kentte yaşayan vatandaşlarla da sohbet etti.

Konteyner kent ziyaretinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Niinistö, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Finlandiya'nın NATO üyeliği konusundaki "Üstümüze düşen görevi yapacağız, verdiğimiz sözü tutacağız." sözlerine ilişkin bir soruyu yanıtladı.

Niinistö, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yarın görüşeceğini anımsatarak, "Yarın bu konuda daha çok bilgimiz olacak. Erdoğan'ı uzun süredir biliyorum. (Erdoğan'ın) Önemli mesajları olduğuna eminim." ifadelerini kullandı.

Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğini ayrı ayrı yürütüp yürütmeyeceğine ilişkin bir soruya ise Niinistö, şu yanıtı verdi:

"Tek başımıza ilerlemiyoruz fakat üye olabileceğimiz gözüküyor. Çünkü Finlandiya, beklenen her şeyi yaptı. NATO üyeliğine başvurdu ve Türk hükümetiyle Madrid'de başlayan müzakereler yaptık. Bence gerekli her şeyi yerine getirdik. Şimdi onay için bekliyoruz."

Niinistö, konteyner kentin ardından Finlandiyalı arama kurtarma ekibinin bulunduğu Birleşmiş Milletler İnsani İlişkiler Koordinasyon Ofisini (OCHA) de ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı ve sahada incelemelerde bulundu.

Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan Finlandiya NATO

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX