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31 Mart 2024 Pazar 15:18:00 - Güncelleme:31 Mart 2024 Pazar 15:18:00

Niagara Şelaleleri'nde acil durum ilanı

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Niagara Şelaleleri 8 Nisan'daki tam Güneş tutulmasının "en iyi görülebileceği yerlerden biri" olarak açıklandı.

Kanada'nın Ontario eyaletindeki Niagara Şelaleleri 8 Nisan'daki tam Güneş tutulmasının "en iyi görülebileceği yerlerden biri" olarak açıklandı. Eyalet yetkilileri bölgeye beklenen 1 milyon ziyaretçi nedeniyle hazırlıklara başlandığını duyurdu. Trafik sıkışıklığı, ilk yardım hizmetlerine duyulan ihtiyacın artması ve cep telefonu ağlarına aşırı yüklenme gibi durumlar için hazırlık yapılacağını belirten yetkililer, bölgede "acil durum" ilan edildiğini açıkladı.

Etiketler : kanada niagara şelaleleri güneş tutulması
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