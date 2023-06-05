New York'un Brooklyn bölgesinde faaliyet gösteren Müslüman Toplum Merkezi (MCC), şehre sınırdan gönderilen düzensiz göçmenleri kendi imkanlarıyla barındırmaya çalışıyor.

Düzensiz göçmenlere yönelik çalışmalar hakkında bilgi veren MCC İcra Direktörü Soniya Ali, öncelikle kendisinin de 5 yaşındayken Keşmir'den ABD'de göçmen olarak geldiğini anlattı.

MCC'nin kapılarını şehre gelen düzensiz göçmenlere açtığını belirten Ali, "Ağustostan beri burada göçmenleri barındırıyoruz. Venezuela'dan, Senegal'den, Mısır'dan, Türkiye'den, dünyanın farklı yerlerinden gelen, farklı geçmişi olan insanlar burada kalıyor. Onlara kapılarımızı açarak yardımcı olmaya çalışıyoruz." dedi.

"KENDİ İNİSİYATİFİMİZ"



MCC'nin göçmen sorunundan önce de muhtaçlara yardım etmeye çalıştığını belirten Ali, New York'a düzensiz göçmenlerin akın etmeye başlamasıyla binadaki kadınlar mescidi bölümünü barınağa dönüştürdüklerini aktardı.

Ali, küçük bir mutfak ile banyo ve tuvaleti bulunan alanda şu an 17 düzensiz göçmeni barındırdıklarını, ağustostan bu yana ise 75'den fazla göçmeni ağırladıkları söyledi.

New York'ta 1-2 Müslüman merkezinin daha düzensiz göçmenlere barınmalarında yardımcı olmaya çalıştığını kaydeden Ali, ayrıca bazı kiliselerin de barınma olarak değilse de yasal işlemler konusunda düzensiz göçmenlerle ilgilendiğini kaydetti.

Soniya Ali, "Bu, bizim kendi inisiyatifimizle oldu. Şehrin sahip olduğu bazı sorunları hafifletmek için birkaç başka toplum kuruluşu ve ibadethaneyle birlikte hareket ediyoruz. Ama aynı zamanda şehrin yakında finanse etmeye başlayacağını umduğumuz 50 ibadethaneden biri olmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

New York Belediyesinin düzensiz göçmenleri barındırması için inanç temelli 50 kuruluşa finans sağlama kararı aldığı bilgisini veren Ali, bunun için istenilen bina düzenlemesi ve gerekli başvuru şartları üzerinde çalıştıklarını dile getirdi.

Ali, şu ana kadar düzensiz göçmenlerle ilgili hiçbir sorun yaşamadıklarını, MCC toplumu üyelerinin de bu soruna maddi ve manevi destek olmaya çalıştığını vurgulayarak, "Şu anda sadece günü kurtarmaya çalışıyoruz çünkü, şehir tarafından finanse edilmiyoruz. Topluluk üyelerimizle ve zaman zaman ortak kuruluşlarımızdan aldığımız finansmanla bunu aşmaya çalışıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Ali, göçmenlerin barınakta kalma süresi için bir zaman sınırlaması da bulunmadığını, ihtiyaçları olduğu kadar kalıp istedikleri zaman ayrılabildiklerini sözlerine ekledi.

ABD'YE "FIRSAT" İÇİN GELDİ



MCC barınağında 9 aydır kalan Senegalli düzensiz göçmen Mamadou Diall da Meksika sınırından kaçak olarak geçerek ABD'ye geldiğini, şu an yasal işlemler için uğraştığını anlattı.

Diall, kendisi gibi sınırdan geçen birçok kişinin bu ülkede tanıdığı olmadığını belirterek, barınak çok küçük olsa da MCC'nin kendilerine kapılarını açmasından memnun olduğunu belirtti.

Müslüman olduğu için belediyenin açtığı diğer barınaklar yerine burada kalmayı tercih ettiğini söyleyen Diall, ABD'ye de sunduğu "fırsatlar" için geldiğini ifade etti.

New York, ABD'de "barınma hakkı" yasasına sahip tek büyükşehir konumunda bulunuyor.

NEW YORK'A SINIRDAN GÖNDERİLEN DÜZENSİZ GÖÇMENLER SORUNU



Texas ve Florida gibi Cumhuriyetçi eyaletler, Meksika sınırından akın eden düzensiz göçmen yükünü tek başlarına kaldıramayacakları şikayetiyle ABD Başkanı Joe Biden'in göçmen politikasını protesto etmek için 2022 yaz sonundan itibaren düzensiz göçmenlerin bir kısmını başkent Washington, New York, Massachusetts gibi Demokratların çoğunlukta olduğu eyaletlere göndermeye başlamıştı.

New York'ta 50 bin civarında evsizin yaşadığı barınaklar, sınır bölgelerinden otobüslerle gönderilen düzensiz göçmenlerle dolmuş, bazı sığınmacılar boş otellere ve kamplara yerleştirilmişti.

Belediye Başkanı Eric Adams, New York'a bir süredir akın eden düzensiz göçmenleri barınak ve hotellerden sonra devlet okullarının spor salonlarına da yerleştirilebileceğini söylemişti.

Adams, düzensiz göçmenlerin "şehrin kaynaklarını yok ettiğini" dile getirerek, "Washington'ın yanıt verme zamanı. Yeter artık." ifadesini kullanmıştı.

New York Belediyesi Bütçe Direktörü Jacques Jiha da Haziran 2024'ün sonuna kadar düzensiz göçmen akınına 4,3 milyar dolar harcamak durumunda kalacakları tahminini paylaşmıştı.

Geçen bahardan bu yana en az 65 bin düzensiz göçmenin New York'a geldiği ve 36 binden fazla sığınmacının 120 değişik yerde hala belediyenin gözetiminde olduğu biliniyor.