New York'ta Türklerin yoğun yaşadığı belediyede, depremzedeler için dua programı düzenlendi

Nassau İlçe yönetimiyle birlikte, bölgede yaşayan Türk işadamı ve sivil toplum örgütü liderlerinin öncülüğünde düzenlenen programda, Türkiye'de, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve toplam 11 ili etkileyen depremlerde hayatını kaybedenler dualarla anılırken, birliktelik mesajı verildi.

Programa ev sahipliği yapan Nassau İlçe Yöneticisi Bruce Blakeman, "Burada kalabalık bir Türk toplumu yaşıyor. Onların bu topluma çok büyük katkıları var. Depremi duyunca böyle bir program düzenleyerek acınıza ortak olmak istedik." dedi.

Yaklaşık 2 milyon nüfusu olan Nassau İlçesine bağlı yerel yöneticilerin ve Kızılhaç yardım kuruluşu temsilcilerinin de hazır bulunduğu etkinlikte, bölgede toplanacak yardımların Türkiye'ye ulaşması konusunda işbirliği sözü verildi.

Nassau Belediye Binasındaki etkinliğe katılan Türkiye'nin New York Başkonsolosu Reyhan Özgür de Türkiye'deki "asrın felaketi olarak anılan depremlerin çok yıkıcı olduğu", mevcut durumda en çok çadır, hijyen malzemeleri ve nakit yardımlara ihtiyaç duyulduğu bilgisini aktardı.

Bölgede 15 bin civarında Türk vatandaşının yaşadığını belirten New York Türk Amerikan Merkezi Başkanı Erol Akyürek, "Buradaki Türk toplumu olarak biz de deprem mağdurları için elimizden gelen yardım çalışmalarını yürütüyoruz. Böyle bir zamanda Nassau yetkililerinin acımızı paylaşması bizleri mutlu etti." diye konuştu.

KAHRAMANMARAŞ İLE ÇEVRİM İÇİ BAĞLANTI KURULDU



Anma toplantısında, uzun yıllardır New York'ta yaşayan ve ziyarete gittiği memleketi Kahramanmaraş'ta depreme yakalanarak hayatını kaybeden Türk vatandaşı Burak Firik ve ailesinin hikayesine de yer verildi.

Eşi Kimberly ve iki küçük çocuğuyla göçük altında kalarak can veren Burak Firik'in Kahramanmaraş'taki babası Nurettin Firik ve kardeşleriyle kurulan çevrim içi bağlantıda, acılı aileye geçmiş olsun taziyeleri iletildi.

Salonda hazır bulunan Burak Firik'in eşinin kız kardeşi Salma Salazar da ablası ve küçük yaşta hayatını kaybeden yeğenlerinden bahsederken gözyaşlarına boğuldu.

Kendisinin de Müslüman olduğunu belirten Salazar, Firik ailesi için "çok mükemmel olduğunu, bunun için Allah'ın onları daha fazla dünyada tutmaya gerek görmediğini" ifade etti.

Programda bölge camilerinde görevli Türk imamlar Kur'an okurken Amerikalı konuklar için de İngilizce tercümeye yer verildi.