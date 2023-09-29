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New York'ta OHAL ilan edildi
29 Eylül 2023 Cuma 21:13:00 - Güncelleme:29 Eylül 2023 Cuma 21:13:00

New York'ta OHAL ilan edildi

Kaynak: AA

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New York'ta yağışlar ve su baskınları nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi. New York şehir bölgesi Acil Durum Yönetim Komiseri Zach Iscol yaptığı açıklamada, "Seyahat etmeniz gerekiyorsa toplu taşımayı tercih edin. Su basmış yollara girmeyin. Bodrum katında yaşıyorsanız, daha yüksek bir yere taşınmaya hazır olun." şeklinde uyarılarda bulundu.

ABD'nin New York eyaletinde, birkaç gündür etkili olan yağışlar şiddetini artırırken, daha geniş çapta önlemler için olağanüstü hal ilan edildi.

New York Valisi Kathy Hochul, geçen haftayı genel olarak yağışlı geçiren New York'ta, şiddetini artıran ve bazı hatlarda metro ulaşımını engelleyen yağmur sularıyla mücadele etmek için olağanüstü hal kararı alındığını açıkladı.

Brooklyn bölgesinde yaşanan su baskını nedeniyle 4 metro hattında seferler aksarken, New York Büyükşehir Ulaşım İdaresi (MTA) "metro hizmetinin son derece sınırlı olduğunu, bazı istasyonlardaki seferlerin durdurulabileceğini" duyurdu.

New York şehir bölgesi Acil Durum Yönetim Komiseri Zach Iscol yaptığı açıklamada, "Seyahat etmeniz gerekiyorsa toplu taşımayı tercih edin. Su basmış yollara girmeyin. Bodrum katında yaşıyorsanız, daha yüksek bir yere taşınmaya hazır olun." şeklinde uyarılarda bulundu.

Hava tahmin raporlarına göre, cumartesi gününe kadar yağışlar sürecek. Yer yer 20 santimetreyi bulması beklenen şiddetli yağmur nedeniyle New York'un şehir bölgesindeki bazı kesimler için ani sel uyarısı yapıldı.

Kötü hava şartları nedeniyle hava ulaşımının da olumsuz etkilendiği New York'ta, LaGuardia Havalimanı'nın bir terminaline (Terminal A) tüm erişimin kapandığını, eyaletteki 3 havalimanında aksamaların yaşandığı bildirildi.

Ayrıca, daha önce yağan yağmurlar nedeniyle zeminin suyla dolu olmasının sel baskın ihtimalini güçlendirdiği bilgisine yer verildi.

KOMŞU EYALETLER DE SEL TEHLİKESİ ALTINDA

Diğer taraftan New York'un dışında, geçen haftanın 4 gününü sağanak yağışla geçiren New Jersey ve Connecticut eyaletlerinin çoğu ilçesi için de sel baskınına karşı sakinler uyarıldı.

New Jersey Valisi Phil Murphy bölge sakinlerini dikkatli olmaları, su basmış yollarda asla araç kullanmamaları veya yürümemeleri konusunda uyardı.

Eyaletin özellikle rakımın su seviyesine yakın olduğu orta ve güney bölgelerinde kıyı taşmalarının olabileceği kaydedildi.

Etiketler : NEW YORK SEL YAĞIŞ OHAL
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