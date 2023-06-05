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05 Haziran 2023 Pazartesi 09:15:00 - Güncelleme:05 Haziran 2023 Pazartesi 09:15:00

New York'ta İsraillilere protesto: "İsrail'in varlığı insanlığa felakettir"

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ABD'nin New York şehrinde yapılan İsrail Günü yürüyüşü, Filistinli ve farklı Yahudi gruplarca protesto edildi.

İsrail'in kuruluşunun 75. yılı nedeniyle Manhattan'daki 5. Cadde üzerinde yürüyüş yapıldı.

Yürüyüşe katılanlar ellerinde İsrail bayrakları ile ülkenin kuruluşunun 75. yılını kutlarken, Filistinli gruplar ile İsrail devletine karşı çıkan Ortodoks Yahudi kuruluşu "Uluslararası Neturei Karta" ise protesto gösterisinde bulundu.

Ortodoks Yahudiler, İsrail'in dünya Yahudilerini temsil etmediğini vurguladıkları "Yahudiler İsrail'in 75 yıllık varlığına yas tutuyor", "İsrail'in varlığı Tanrı'ya isyan, insanlığa da felakettir" yazılı pankartlar taşıdı.

İsrail günü yürüyüşünü New York ve New Jersey civarında yaşayan bazı Filistinli gruplar da ellerinde Filistin bayrakları ile protesto ederek, "İşgal suçtur", "1948'den beri hayatlar yer değiştiriyor, burada kutlanacak bir şey yok" yazılı pankartlar taşıdı.

Yürüyüşe katılan İsrail taraftarları ile cadde kenarında yürüyüşü protesto eden Ortodoks Yahudiler ve Filistinli gruplar arasında zaman zaman sözlü sataşmalar meydana geldi.

Polis, gruplar arasını demir parmaklıklarla ayırarak geniş güvenlik önlemleri aldı.

Uluslararası Neturei Karta, İsrail devletine ve Siyonizm'e karşı olan, dünya genelinde özellikle Filistin lehine gösterilere verdikleri destekle öne çıkan Ortodoks Yahudi kuruluşu olarak biliniyor.

Etiketler : israil new york yürüyüş
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