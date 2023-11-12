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12 Kasım 2023 Pazar 20:59:00 - Güncelleme:12 Kasım 2023 Pazar 20:59:00

New York'ta çıkan yangında 3 kişi öldü, 14 kişi yaralandı

Kaynak: AA

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ABD'nin New York kentinin Brooklyn bölgesindeki 3 katlı binada çıkan yangında, ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi de yaralandı.

New York Post'un haberine göre, Brooklyn'de yerel saatle 04.30 sularında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Ekiplerin yanan binadan çıkardığı 3 kişi, hastaneye kaldırılmalarının ardından yaşamını yitirdi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat sonra kontrol altına aldığı yangında, 14 kişi de yaralandı.

Yetkililer, yangının sebebini araştırıyor.

Etiketler : YANGIN ABD NEW YORK
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