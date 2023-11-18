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18 Kasım 2023 Cumartesi 08:15:00 - Güncelleme:18 Kasım 2023 Cumartesi 08:15:00

New York'ta binlerce kişi, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etti

Kaynak: AA

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ABD'nin New York kentinde, binlerce kişi İsrail'in Gazze'ye Şeridi'ne yönelik saldırılarının durdurulması için protesto düzenledi.

Manhattan'daki Milli Kütüphane önünde toplanan binlerce aktivist, 5. Cadde'den 8. Cadde'deki Milli Postane binasına kadar yürüyerek şehir trafiğini felç etti.

Gazze için acil ateşkes yapılmasını isteyen grup, ABD'nin İsrail'e yardımlarına son vermesi çağrısında bulundu.

Sosyal medya üzerinden organize olarak çok büyük bir kalabalık toplayan aktivistler arasında barış yanlısı bazı İsrail asıllı ABD vatandaşları da yer aldı.

Saatler süren yürüyüş esnasında Filistin lehine slogan atan göstericilerle, az sayıdaki İsrail yanlıları arasında zaman zaman tansiyon yükseldi. Polis bazı göstericilere müdahale etti.

Protestocu grup sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, "Filistin'in devam eden kolonizasyonu ve Gazze'deki soykırımın" durdurulması için destek istedi.

Etiketler : new york israil gazze saldırı protesto
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