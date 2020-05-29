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29 Mayıs 2020 Cuma 20:37:00 - Güncelleme:29 Mayıs 2020 Cuma 20:37:00

New York'ta 2 milyondan fazla kişiye Kovid-19 bulaşmış olabilir

Kaynak: AA

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New York Sağlık Departmanı tarafından yapılan araştırmada, virüsten etkilenenlerin sayısının resmi rakamlardan 10 kat fazla olabileceği belirtildi.

New York Sağlık Departmanı tarafından yapılan araştırma kapsamında, 15 bin yetişkinden kan örnekleri alınarak antikor testi yapıldı.

Test sonucuna göre her 7 kişiden 1'inin, yani test yapılanların yüzde 14'ünün, Kovid-19'a yakalanıp iyileştiği tespit edildi.

Araştırmada elde edilen sonuçlar tüm nüfusa uyarlandı. Buna göre mart ayının sonlarına doğru New York'ta 2 milyondan fazla kişinin enfekte olduğu belirtildi.

Albany Üniversitesi Halk Sağlığı Bölümü Dekanı David Holtgrave, vakaların tespit edilememesini, ''Enfekte olan bazı insanlar hastalık belirtisi göstermemiş, hafif atlatmış ya da bazıları hiç doktora gitmemiş olabilir. Şubat ve mart aylarında yeteri kadar test kiti olmadığı için test yaptıramayanlar da olabilir.'' şeklinde açıkladı.

Ayrıca araştırma sonucu, virüsün en fazla yüzde 30 ile Hispanik Amerikalı, yüzde 22 ile siyahi Amerikalıları etkilediğini gösterdi.

Test yapılarak belirlenen rakamlara göre ise New York'ta, şimdiye kadar 376 binden fazla kişi Kovid-19'dan etkilendi, 29 binden fazla kişi ise hayatını kaybetti.

ABD genelinde ise vaka sayısı 1 milyon 772 bini geçti, 103 binden fazla kişi öldü.

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