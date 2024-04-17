New York Times'tan soykırım körlüğü: Gazze'deki vahşete destek oldular!

Kar amacı gütmeyen "The Intercept" adlı basın kuruluşunun elde ettiği bilgilere göre, dünyaca bilinen NYT, çalışanlarına İsrail'in Filistin ve Gazze'ye yönelik saldırılarını konu alan haber metinleri için "kullanılmayacak kelimeler kılavuzu" hazırladı.

Gazete editörleri Susan Wessling, Philip Pan ve yardımcıları tarafından hazırlanan kılavuzda, Gazze'deki saldırılar için "soykırım" ve "etnik temizlik" ifadelerinin kullanmaması yönünde talimat verilirken, Filistin'in "nadir durumlarda" yazılması ve bu devlet için "işgal altında" ifadesi kullanılmaması yönünde uyarılara yer verildi.

Kılavuzda, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından 1948'den bu yana kullanılan "mülteci kampları" ifadesinin de haberlerde yer almaması belirtildi.

The Intercept'e açıklamada bulunan NYT çalışanları, yayımlanan haber metinlerinin bazılarında İsrail'in yaptıklarına "saygıyla" yaklaşıldığına işaret ederek "İsrail-Filistin arasında yaşananlarda tarihsel bir arka planınız ve konuya ilişkin hiçbir fikriniz yoksa durum mantıklı görünebilir." ifadelerini kullandı.

İlk kez kasımda kaleme alınan kılavuzun sürekli olarak güncellendiğini aktaran çalışanlardan bazıları, bu tarz "yönlendirmelerin" standart bir uygulama olduğunu söyledi.

NYT'de İsrail'in Filistin'e saldırılarında "kullanılan dil" noktasında tartışmalar yaşandığı iddia edilirken, bunların önüne geçilmesi için hazırlanan kılavuzda "katliam" benzeri kelimelerin bilgiden çok duyguları temsil ettiği öne sürüldü.

The Intercept, kılavuzda "etiket kullanmak yerine ne olduğunu anlatın" ifadelerinin kullanılmasına rağmen gazetenin Filistin'in İsrail'e yönelik saldırılarında "kullanılmayan tüm kelimeleri" kullandığını ancak İsrail'in binlerce kişinin ölümüne neden olan Filistin'e saldırılarında ise bu dilden kaçındığını aktardı.

"KATLİAM" KELİMESİ, İSRAİLLİLER İÇİN 53, FİLİSTİNLİ SİVİLLER İÇİN 1 KEZ KULLANILDI

The Intercept'in ocak ayında yayımladığı raporunda da sadece NYT değil, ABD'nin diğer bilinen gazeteleri Washington Post ve Los Angeles Times'ın da öldürülen Filistinli siviller için "katliam", "kıyım" ve "korkunç" kelimelerinden kaçındığı ifade edilmişti.

Söz konusu raporda, NYT'de 24 Kasım'da yayımlanan haberlerde "katliam" kelimesinin, İsrailli siviller için 53 kez, öldürülen binlerce Filistinli sivil için ise sadece 1 kez kullanıldığı belirtilmişti.

Raporda NYT'nin 7 Ekim'den hemen sonraki haberlerinde, Filistin'in İsrail'e saldırısını "terör eylemi" şeklinde nitelediği ancak İsrail'in çocuk ile kadınların da dahil olduğu binlerce sivilin ölümüyle sonuçlanan saldırıları için "terör" kelimesini kullanmadığına dikkati çekildi.