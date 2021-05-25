  • BIST
    1459.57
  • Dolar
    8,3672
  • Euro
    10,2340
  • Altın
    502,2970
İstanbul
13 / 25
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
BioNTech'in birinci ve ikinci dozları arasında 12 hafta olacak
New York Times yazdı: ABD'nin tesir gücü azalıyor
MHP lideri Bahçeli: Taviz vermeyiz, göz yummayız
ABD'den teröristlere destek pozu
Tecno Mobile, Türkiye'de üretime başladı
Sokak çalgıcılarıyla Mihriban
7 ayrı Zeynep
Estetiksiz bir tek kol kalmıştı
Acun bu kez eğitimde!
Yazın sahne hasreti bitiyor
İzmir'de enerji tamam
45 bin TL'ye klip!
25 yılda çok hırpalandım
Ege ve Akdeniz'de dosta güven düşmana korku!
Musk'a kripto eleştirisi: Sen araba üretmeye odaklan
"Bu kervan yürüyecek"
Azerbaycan Ermenistan sınırına asker konuşlandırdı!
Uykuda ağızdan salya akması hastalık habercisi
Başınız ağrıdığında ilaca sarılmayın Migreni geçiren doğal kürler
Karantina mı yoksa kendimizle kalmak mı zor?
Kadınlar dikkat! Maskenin altına makyaj yapmayın
Uzman Astrolog Özlem Recep ile Günlük Burç Yorumları 25 Mayıs
24 haftalık hamile kadın vefat etti, bebeği yoğun bakımda
Soylu: Atilla Peker'in, Kutlu Adalı cinayeti için alınması lazım
25 Mayıs 2021 Salı 12:29:00 - Güncelleme:25 Mayıs 2021 Salı 12:29:00

New York Times'tan İsrail analizi: ABD'nin tesir gücü azalıyor

ABONE OL

New York Times (NYT), İsrail'in ABD karşısında ulaştığı askeri ve diplomatik konumu değerlendirerek, “İsrail'in ABD'ye bağımlılığı azaldıkça ABD'nin tesir gücü de azalıyor” ifadesinde bulundu.

New York Times'ta (NYT) "İsrail'in ABD'ye bağımlılığı azaldıkça ABD'nin tesir gücü de azalıyor" başlıklı haberde İsrail'in ABD karşısında ulaştığı askeri ve diplomatik konumu değerlendirildi. İsrail'in ABD'ye yönelik yarım yüzyıldır süren bağımlılığından yavaş yavaş kopma aşamasına geldiği iddia edildi

AA'nın haberine göre İsrail'in Filistin politikaları nedeniyle etrafındaki düşmanlarına karşı 50 yıldır ABD'nin siyasi ve askeri desteğine ihtiyaç duyduğu belirtilen haberde, ancak bu bağımlılığın artık sona ermeye başladığı savunuldu.

Haberde, "İsrail hala Amerikan yardımından büyük ölçüde yararlanırken, güvenlik uzmanları ve siyasi analistler, ülkenin sessizce ABD'den etkili bir özerklik geliştirdiğini ve hatta bunu elde etmiş olabileceğini söylüyorlar." ifadesine yer verildi.

"İSRAİL'İN ARTIK AMERİKAN GÜVENLİK GARANTİLERİNE İHTİYACI YOK"

İsrail'in artık kendi askeri teknolojisini ürettiği, diplomatik olarak kendi kendine yetecek şekilde Washington'dan bağımsız olarak yeni ittifak arayışlarına gittiği savunulan haberde, "İsrailliler kültürel olarak bile Amerikan onayına daha az duyarlı ve Washington ile iyi geçinmeleri için liderlerine daha az baskı uygular hale geldi." değerlendirilmesi yapıldı.

Haberde şunlar da kaydedildi:

"İsrail'in artık kendisini çoğunlukla barış yaptığı komşu ülkelerden korumak için Amerikan güvenlik garantilerine ihtiyacı yok. Kendisini, İsraillilerin büyük ölçüde katlanılabilir bulduğu ve olduğu gibi sürdürmeyi desteklediği Filistin çatışmasında Amerikan ara buluculuğuna ihtiyacı olduğunu da görmüyor."

İsrail'e yapılan ABD yardımlarının 1981'de ülke ekonomisinin yüzde 10'una denk gelirken 2020'deki 4 milyar dolarlık yardım ile bu oranın yüzde 1'e gerilediğine işaret edilen haberde, İsrail'in ABD'den bağımsızlaşmaya başladığına da son Gazze saldırısı örnek gösterildi.

Haberde, Washington'ın geçen haftaki çatışmalara etkisinin azaldığını kabul ettiği öne sürülürken ateşkes çağrısını bile Demokratların içindeki yenilikçilerin baskısıyla Mısır'ın ara buluculuğunda olay son aşamaya geldiği zaman dile getirebildiği kaydedildi.

İSRAİL, LİBERAL OLMAYAN YENİ ÜLKELERLE İLİŞKİLER GELİŞTİRDİ

İsrail'in Amerikan korumasına çok fazla ihtiyaç hissetmediği diğer bir alanın da daha önce kendisine tehdit olarak gördüğü "uluslararası izolasyon" sorunu olduğu öne sürüldü.

"İsrail bir zamanlar, 'demokratik standartlara uyması' talebi ile kendisine meşruiyet sağlayacak Batı demokrasilerinden kabul arayışı içindeydi." değerlendirmesine yer verilen makalede, ancak İsrail'in bugün Filistinlilere yönelik muamelesini kınamak bir yana, politikalarını takdir eden Brezilya, Macaristan, Hindistan gibi liberal olmayan yeni ülkelerle ilişkilerini geliştirdiğinin altı çizildi.

İsrail'in diplomasi alanında ABD'den bağımsız hale geldiği kaydedilen makalede, "Amerikalı diplomatların, yumuşak bir tesir gücü olarak uzun süredir kullandığı Washington'un İsrail'in demokratik kimliğine verdiği destek her yıl daha az anlam ifade ediyor." yorumu yapıldı.

Washington'dan geçen Ortadoğu barış süreci konusunda İsrailli liderlerin artık Amerikalıları iyi niyetle barış aradıklarına ikna etmeleri gerekmediği vurgulanan makalede, "Şimdi, yaklaşık 50 yıldır İsrail-Filistin çatışmasına son vermek için (ABD'nin) kullanmadığı bu etkisi, eğer bu hala bitmediyse bile yakında tamamen ortadan kalkabilir." cümlesi de yer aldı.

İsrail'in büyük güçten bağımsızlık arayan tek küçük devlet olmadığına işaret edilerek, "Ancak bu durum bir yönden sıra dışı: İsrail'in askeri ve diplomatik bağımsızlığını inşa ederek kendi nüfuzunu aşındıran yine Amerikalılar oldu." tespiti paylaşıldı.

Etiketler : new york times abd israil
'Kimse Bilmez' ayrılmadık

'Kimse Bilmez' ayrılmadık
İki milyon sonrası yeni single

İki milyon sonrası yeni single
Ajda'dan destek

Ajda'dan destek
Binicilik eğitimine tam gaz devam

Binicilik eğitimine tam gaz devam
Filtreli veda mesajı

Filtreli veda mesajı
Kilolu insanlar aşık olamazlar mı?

Kilolu insanlar aşık olamazlar mı?
Aman Kerem duymasın

Aman Kerem duymasın
Ferrari gibi kadın tepkisi

Ferrari gibi kadın tepkisi
Zonguldak'ta çekim zamanı

Zonguldak'ta çekim zamanı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER