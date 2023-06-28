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28 Haziran 2023 Çarşamba 13:40:00 - Güncelleme:28 Haziran 2023 Çarşamba 13:40:00

New York Times'tan dikkat çeken iddia: 'İhanet' Prigojin'le sınırlı değil

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Yevgeny Prigojin liderliğindeki Wagner güçlerinin Rostov'da kontrolü sağlaması ve Moskova'ya doğru ilerlemesi ile başlayan kriz Belarus'un arabuluculuğu ile çözüldü. ABD istihbaratının haftalar önce durumdan haberdar olduğunu ortaya çıkaran gazetelerden birisi olan New York Times istihbarat yetkilileri ile görüştü ve Rusya'daki 'ihanet'in Prigojin ile sınırlı olmadığını yazdı.

Rusya Devlet Başkanı Putin siyasi hayatının en uzun 24 saatini geride bıraktı.

Paralı asker grubu Wagner'in lideri Yevgeni Prigojin önce askeri liderliğe sonra da Putin'e isyan bayrağı açtı.

Stratejik öneme sahip Rostov'u tek kurşun atmadan alan Wagner hedefini ülkenin siyasi kalbi Moskova'ya çevirdi.

Wagner'in Moskova'ya yürüyüşü devam ederken ülke 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bir ilke de sahne oldu.

Etiketler : Rusya Devlet Başkanı Putin Rostov Wagner
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