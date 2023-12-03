New York Times şefinden Filistin çağrısı: Ayağa kalkma vakti geldi

Amerikan New York Times Ortadoğu Büro Şefi Chris Hadges Gazze ile ilgili endişelerini paylaştı. İsrail'in şuanda Filistin tarihindeki en kötü soykırıma imza attığını söyledi.

Hadges, "Gazze'de gördüğümüz şiddet ve katliamlar Filistin tarihinde Nekbe de dahil görüğümüz en kötü seviyeye ulaştı. İzlediğimiz şey tam anlamıyla bir sokırım kampanyası. Sivil ayrımı gözetmeyen bir katliam. Günde 160 çocuk." ifadelerini kullandı.

Hadges, İsrail'in yabancı basın üzerindeki baskısını eleştirdi. Arkasında ABD'nin bulunduğu saldırıları protesto etmek için çağrıda bulundu.

SOKAKLARDA İSRAİL'E TEPKİ BÜYÜYOR

Dünyanın dört bir yanından Filistin'e destek çağrıları geliyor. Protestolar düzenleniyor, İsrail boykot ediliyor.

Dubai'deki BM İklim Zirvesi'nde Filistin'e destek gösterisi düzenlendi.

Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28. Taraflar Konferansı'nda (COP28) aktivistler Filistin'e destek gösterisi düzenledi ve İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenlerin isimlerini okuyarak acil ateşkes çağrısında bulundu.

Paris'te vatandaşlar soğuk havaya rağmen Gazze'de ateşkes talebiyle sokağa indi.

Fransa'nın başkenti Paris'te Filistin'e destek için soğuk havaya rağmen sokaklara inen vatandaşlar, Gazze'de derhal ateşkes sağlanması ve bölgede barışın tesis edilmesi talebiyle gösteri düzenledi.

Almanya'nın başkenti Berlin'de İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları protesto edildi.

Berlin'de soğuk havaya rağmen "Filistin ile Dayanışma" ve "Gazze'deki soykırımı durdurun" isimleriyle düzenlenen iki ayrı gösteriye yaklaşık 3 bin kişi katıldı.

Oranienburg Meydanı'nda toplanan yaklaşık 1000 gösterici, buradan Schlesisches Tor ve Puschkinallee'ye doğru yürüyüşe geçerken, Wedding'te toplanan yaklaşık 2 bin kişi de Mitte ilçesine doğru yürüdü.

Avusturya'da, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de kalıcı ateşkes talebiyle gösteri düzenlendi.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da çok sayıda gösterici, Gazze'de verilen "insani ara"nın ardından İsrail'in başlattığı saldırılara tepki göstererek, kalıcı ateşkes sağlanması talebinde bulundu. Yoğun kar yağışı ve soğuk havaya rağmen başkentin önemli noktalarından Mariahilfer Strasse'de toplanan göstericiler, Filistin bayraklarının yanı sıra "Gazze'de soykırım dursun", "Hemen ateşkes" ve "Özgür Filistin" yazılı pankartlar taşıdı.

WASHİNGTON'DA FİLİSTİN'E DESTEK GÖSTERİSİ DÜZENLENDİ

ABD'nin başkenti Washington'da, Filistin'e destek gösterisi düzenlendi. Beyaz Saray'ın önünde bir araya gelen Müslümanlar, ellerinde Filistin bayrakları ve pankartlarla Filistin'e desteklerini göstererek İsrail saldırılarını protesto etti.