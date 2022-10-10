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10 Ekim 2022 Pazartesi 19:00:00 - Güncelleme:10 Ekim 2022 Pazartesi 19:00:00

New York sosyetesini kandırarak ünlenen Anna Sorokin, ABD'de ev hapsine alındı

Kaynak: AA

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ABD'de kendisini varlıklı bir Alman ailenin 67 milyon dolar değerindeki servetinin tek varisiymiş gibi tanıtarak dolandırıcılıktan hapis cezasına çarptırılan Rus asıllı Alman vatandaşı Anna Sorokin'in ABD göçmenlik idaresince ev hapsine alındığı duyuruldu.

Sorokin'in Sözcüsü Juda Engelmayer, ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Birimince (ICE) tutulan Sorokin'in New York şehrinde ev hapsine alındığını kaydetti.

Engelmayer, Sorokin'in ICE'nin gözetimi altında kalma ve sınır dışı edilmeye karşı mücadele edeceğini ifade etti.

Göçmenlik yargıcı, Sorokin'in 10 bin dolar kefaletle birlikte ayağına elektronik bileklik takılması, aynı evde 24 saat kalması ve sosyal medyadan uzak durması kaydıyla ev hapsine alınmasına hükmetmişti.

"Anna Delvey" takma ismiyle kendini New York sosyetesine 67 milyon dolarlık bir servetin tek varisi gibi tanıtarak lüks bir hayat yaşayan Anna Sorokin, 2017'de bankaları 275 bin dolar dolandırmaktan tutuklanarak hapis cezasına çarptırılmıştı.

21 Şubat 2021'de tahliye edilen 31 yaşındaki Sorokin, ICE tarafından vizesi geçtiği için sınır dışı edilmek üzere tekrar gözaltına alınmıştı.

Sorokin'in hikayesi, 2018'de New York Magazine'de hakkında yayımlanan bir makaleden sonra uluslararası ilgi görmüştü.

NETFLİX BELGESELİNİ HAZIRLADI

Netflix, Sorokin'e 320 bin dolar ödeyerek hayatını "Grey's Anatomy" ve "Scandal" dizilerinin yapımcısı Shonda Rhimes tarafından bir Netflix dizisine dönüştürülmesini teklif etmiş, dizi "Inventing Anna" (Anna'yı icat etmek) adıyla ekranlara taşınmıştı.

Sorokin'in, Netflix'ten aldığı paranın büyük kısmını, dolandırdığı bankalara ve diğer kurumlara ödemek zorunda kaldığı bildirilmişti.

Etiketler : Sorokin Göçmenlik Anna Sorokin
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