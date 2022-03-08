Netflix'ten yeni Rusya hamlesi

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08 Mart 2022 Salı 11:23:00 - Güncelleme:08 Mart 2022 Salı 11:23:00

Netflix, Rusya'daki yayın hizmetlerini durdurdu

Kaynak: Aksam.com.tr

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Popüler dijital yayın platformu Netflix, halihazırda devam eden Ukrayna işgali nedeniyle Rusya'da yayın hizmetini durdurma kararı aldığını açıkladı. Platform, daha önce de ülkede üretilen birkaç yapımı durdurma kararı almıştı.

Popüler dijital yayın platformu Netflix, halihazırda devam eden Ukrayna işgali nedeniyle Rusya'ya yönelik uyguladığı yaptırımlara bir yenisini daha ekledi. Platform, Rusya'da yayın hizmetini askıya aldığını açıkladı. Netflix sözcüsü, konuya ilişkin açıklamasında "Mevcut koşulları göz önünde bulundurarak Rusya'daki hizmetimizi askıya alma kararı verdik" ifadelerini kullandı.

Aksam.com.tr'nin Engadget'tan aktardığı habere göre; Netflix, kısa bir süre önce Rusya'da yürürlüğe giren Vitrina TV yasasına da uyum sağlamayacağını açıklamıştı. Söz konusu yasa, 100 binden fazla abonesi olan yayın platformlarına devlet destekli 20 adet kanal için yayın hizmeti verme zorunluluğu getiriyordu.

Netflix'in Rusya'da, 1 milyon abonesi bulunduğu da biliniyordu. Bu sayı, Rusya'yı Netflix'in nispeten daha küçük pazarlarından biri haline getiriyordu.

NETFLIX'İN RUSYA'DAKİ ORİJİNAL YAPIMLARININ AKIBETİ BELİRSİZ

Öte yandan; dijital yayın devi, kısa bir süre önce Rusya'da üretilen tüm yapımları durdurma kararı aldığını da duyurmuştu. Platformun, Rusya'da 4 adet orijinal yapımı bulunuyordu. Bu yapımlar arasında, Leo Tolstoy'un 'Anna Karenina' romanının bir uyarlaması da yer alıyordu. Söz konusu projelerin akıbetinin henüz belirsiz olduğu bildirildi.

Etiketler : Netflix rusya ukrayna
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