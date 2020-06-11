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11 Haziran 2020 Perşembe 08:11:00 - Güncelleme:11 Haziran 2020 Perşembe 08:11:00

Netanyahu'ya soğuk duş! İptal edildi

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İsrail'de Yüksek Mahkeme, Batı Şeria'da Filistinlilere ait özel araziler üzerine kurulan 4 bin Yahudi yerleşkesini yasallaştıran kanunu iptal etti.

2017 yılında yürürlüğe giren kanun, devlet desteğiyle yeni yerleşimciye hak tanıyordu. Öte yandan Tel Aviv’i uyarmak için İsrail’e gelen Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, mevkidaşı Gabi Ashkenazi ile görüştü. Maas, daha sonra düzenlenen ortak basın toplantısında “ilhak” planının uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirtti.

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