  • BIST
    1133.3
  • Dolar
    7,7895
  • Euro
    9,1416
  • Altın
    472,5890
İstanbul
13 / 22
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Selçuk duyurdu: Ödemeler 8-9 Ekim'de yapılacak
İletişim Başkanı Altun'dan sert tepki: Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edeceğiz
Yıkamaya verilen halıların içinden çıkanlar şoke etti! Altın, para, silah, yavru kedi...
Taraftarlardan Attamah'a ''stoper'' tepkisi
Ermenistan ordusunda büyük kayıp: İşte etkisiz hale getirilen asker sayısı
Poroşenko koronavirüse yakalandı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay açıkladı: KKTC'ye 117 milyon lira aktarıyoruz
Başkan Erdoğan'dan AB liderlerine mektup: Gerginliğin sebebi Türkiye değil Yunanistan
Türkiye ve AB arasında imzalar atıldı: Yeni destek
Avam Kamarası, AB'nin karşı çıktığı tasarıyı kabul etti
BM'den 'Dağlık Karabağ' çağrısı
Komşuda panik: Ülkeden çekilmesinin sonuçları felaket olur
Netanyahu'dan üstü kapalı tehdit: Beyrut'ta yeni bir patlama olabilir
FKÖ'den Arap Birliği Genel Sekreteri'ne istifa çağrısı: Güvenirliğini yitirdi, derhal bu görevinden ...
Azerbaycan vura vura ilerliyor! Ermenistan'a ağır darbe!
Adana'da uyuşturucu satıcılarına operasyon
Filistin'i nankörlükle suçladı
Ankara'da cami avlusundaki yangın panik yarattı
İstanbul'da eş zamanlı DEAŞ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var
Elazığ'da korkutan deprem
Avustralya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 886'ya çıktı
Aydın'da motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Trump - Biden düellosu! Birbirlerine sert sözlerle yüklendiler
Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 1 milyon 12 bin 657
30 Eylül 2020 Çarşamba 08:25:00 - Güncelleme:30 Eylül 2020 Çarşamba 08:44:00

Netanyahu harita gösterip üstü kapalı tehdit etti: Yeni bir patlama olabilir

Kaynak: AA

ABONE OL

İsrail Başbakanı Netanyahu, Beyrut'ta yeni bir patlamanın olabileceğini iddia etti.

Netanyahu Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurulu'na video mesajla yaptığı hitapta, İran ve Lübnan Hizbullahı'nı hedef aldı.

Konuşmasının başında ülkesinin Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn ile 15 Eylül'de imzaladığı ilişkileri normalleştirme anlaşmasına değinen Netanyahu, başka Arap ve Müslüman ülkelerin de İsrail ile barış anlaşması imzalayacağına inandığını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı sözde Orta Doğu Barış Planı temelinde Filistin yönetimiyle müzakereye hazır olduklarını dile getiren Netanyahu, Arap ülkelerinin Tel Aviv yönetimiyle vardığı ilişkileri normalleştirme anlaşmalarının İsrail ile Filistin arasında barış sağlanmasını daha olası hale getireceğini öne sürdü.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hizbullah'a ait gizli silah deposunu gösterdiği ileri sürülen bir haritayı ekrana taşıyan Netanyahu, şöyle devam etti:

"Beyrut Limanı'nda geçen ay korkunç bir patlamaya şahit olduk. Bir sonraki patlama burada (Hizbullah'a ait olduğu iddia edilen silah deposunu gösteren harita) yaşanabilir. Beyrut'un Cenah Mahallesi'ndeki bu yerde Hizbullah'ın gizli bir silah deposu var. Cenah sakinleri hemen harekete geçmeli. Bunu protesto etmelisiniz çünkü burada patlama olursa bir başka trajedi yaşanabilir."

"İRAN BİRKAÇ AY İÇİNDE NÜKLEER BOMBA İÇİN GEREKLİ ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ URANYUMA SAHİP OLACAK"

Konuşmasının büyük kısmını İran'ı hedef alan açıklamalara ayıran Netanyahu, Arap ülkeleri ve İsrail'in Tahran yönetimine karşı yan yana durduğunu dile getirdi.

Netanyahu, İran'ın P5+1 ülkeleriyle 2015'te imzaladığı nükleer anlaşmanın şartlarını ihlal ettiğini öne sürerek, "Bu ihlaller nedeniyle İran birkaç ay içinde 2 nükleer bomba için yeterli zenginleştirilmiş uranyuma sahip olacak. İran'ın nükleer silaha sahip olmak istediği konusunda şüphe yok." değerlendirmesinde bulundu.

Uluslararası toplumu İran'a karşı durmaya çağıran Netanyahu, "Araplar ve İsrailliler hep birlikte İran'a karşı sert adımlar atılması çağrısı yapıyor. Araplar ve İsrailliler bu konuda anlaşıyorsa, diğerleri buna dikkat etmelidir." ifadelerini kullandı.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER