  • BIST
    1441.33
  • Dolar
    8,4705
  • Euro
    10,2921
  • Altın
    501,1510
İstanbul
15 / 23
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bu sefer gizli değil! HDP'ye açıktan ittifak için yeşil ışık
İsrailli insan hakları kuruluşu: İsrail savaş suçu işliyor
Yoğun diplomasi sonuç verdi
Kapanma etkisi
Netanyahu'dan skandal açıklama: Her şeyi yapacağız
İşgalci İsrail saldırmaya devam ediyor! Şehit sayısı 149'a yükseldi
Rol arkadaşına hayran
BU değişimin bedeli 100 bin TL
TAZE BAKLA KORONADAN KORUYOR Susam yağıyla pişince etkisi artıyor
İnatçı kilolar cushing sendromu habercisi
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 16 Mayıs
HAREKETSİZLİK KALP HASTALIKLARINI MASKELİYOR
İsrailli Yahudi aktivist Neiman: Hükümet bizim paramızla yeniden Filistinli çocukları öldürüyor
Beşiktaş şampiyon oldu
Türkiye'de 11 bin 472 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
Onlar iyiliğin de şampiyonları
İsrail Gazze'de medya binasını vurdu
ABD'den şaşırtan M-16 savunması
Yunanistan'ın Ayasofya hazımsızlığı
Türkiye'den 50 ülkeye ihraç ediliyor
İsrail, Gazze'ye yeni bir saldırı başlattı
20 ülkede Türk imzası!
Çember daralıyor! 48 saat içerisinde iadesi yapılacak
VLP aşısında yan etki yok!
16 Mayıs 2021 Pazar 09:00:00 - Güncelleme:16 Mayıs 2021 Pazar 09:00:00

Netanyahu'dan skandal açıklama: Her şeyi yapacağız

Kaynak: AA

ABONE OL

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, abluka altına aldıkları Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların devam edeceğini belirterek, "Henüz bitmedi" ifadesini kullandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "daha bitmedi" diyerek abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sürdüreceklerini söyledi.

Koltuğunu kaybetmemek için bölgeyi ateşe attığı belirtilen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yayınladığı görüntülü mesajda, gerilimi tırmandıracak açıklamalarda bulundu.

Filistinli direniş örgütü Hamas'ın üst düzey isimlerine her yerde ulaşabileceklerini savunan Netanyahu, "Henüz bitmedi. Şehirlerimizin ve vatandaşlarımızın güvenliğini yeniden sağlamak için her şeyi yapacağız." dedi.

Gazze Şeridi'ndeki direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 10 Mayıs'tan bu yana İsrail'in Gazze saldırılarında 31'i çocuk, 20'si kadın olmak üzere 122 Filistinli şehit oldu.

Etiketler : Binyamin Netanyahu FİLİSTİN İSRAİL GAZZE Surların Muhafızı
Fahriye'nin robocop'u

Fahriye'nin robocop'u
Sosyal mesafesiz Brit ödülleri

Sosyal mesafesiz Brit ödülleri
Ciğerimiz yandı!

Ciğerimiz yandı!
insanlar kendilerini buluyor

insanlar kendilerini buluyor
Set bitse de Safiye olmaya devam

Set bitse de Safiye olmaya devam
Yine bambaşka biri oldu

Yine bambaşka biri oldu
Çeşme'de limonla sezon açılışı

Çeşme'de limonla sezon açılışı
‘Yakın arkadaş' paniği

‘Yakın arkadaş' paniği
Maç sonrası kapıda kaldı

Maç sonrası kapıda kaldı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER