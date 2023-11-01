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01 Kasım 2023 Çarşamba 14:06:00 - Güncelleme:01 Kasım 2023 Çarşamba 14:06:00

Netanyahu'dan itiraf gibi açıklama: Zor bir savaşın içindeyiz

Kaynak: AA

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'deki vahşete devam dedi. Zor bir savaşın içinde olduklarını belirten Netanyahu, "Zafer kazanıncaya kadar devam edeceğiz" dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu,, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 9 İsrail askerinin daha öldürülmesinin ardından görüntülü bir açıklama yayımladı.

İsrail Başbakanı, konuşmasında, Gazze'de "çok önemli kazanımlar elde ettiklerini ancak acı verici kayıplar da yaşadıklarını" ifade etti.

Gazze'deki savaşı "zafer kazanıncaya" kadar sürdüreceklerini söyleyen Netanyahu, "Zor bir savaşın içindeyiz. Bu uzun bir savaş olacak." yorumunda bulundu.

İsrail ordusundan dün yapılan açıklamada, Gazze'nin kuzeyindeki çatışmalarda 2 İsrail askerinin öldürüldüğü duyurulmuştu. Bu sabah yapılan açıklamada ise 9 İsrail askerinin daha Gazze Şeridi'nde öldürüldüğü belirtilmişti.

Etiketler : Netanyahu Zafer Gazzedeki vahşet Zor savaş
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