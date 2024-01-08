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08 Ocak 2024 Pazartesi 17:47:00 - Güncelleme:08 Ocak 2024 Pazartesi 17:47:00

Netanyahu'dan, Hizbullah açıklaması: "Hizbullah ile savaş dahil her şeye hazırız"

Kaynak: AA

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İşgalci İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Lübnan sınırında güvenliği sağlamak ve yerlerinden olan İsraillilerin evlerine geri dönmesi için "Hizbullah ile savaş dahil her şeye hazır olduklarını" söyledi.

İşgalci İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Lübnan sınırında güvenliği sağlamak ve yerlerinden olan İsraillilerin evlerine geri dönmesi için "Hizbullah ile savaş dahil her şeye hazır olduklarını" söyledi.

Başbakan Netanyahu, Lübnan sınırı yakınındaki bir askeri birliğe yaptığı ziyarette bölgedeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bölgedeki komutanlardan bilgi alan Netanyahu, buradaki konuşmasında, "Hizbullah'ın 2006'da büyük hata yaptığını bugün de aynı hatayı devam ettirdiğini" ileri sürdü.

Netanyahu, İsrail'in kuzeyinde güvenliği sağlamak için her şeyi yapmaya kararlı olduklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Kuzeyde güvenliği yeniden temin ederek ailelerinizin evlerine sağ salim dönmelerini sağlamak ve (Hizbullah'ın) bizi hafife almamaları gerektiğini anlamaları için her şeyi yapacağız.

Ne gerekiyorsa yapacağız. Elbette bunun geniş kapsamlı bir kampanya (savaş) olmadan yapılmasını tercih ederiz ama bu bizi durduramaz."

İsrail'in Gazze'de düzenlediği saldırılara işaret eden ve Hizbullah'a göz dağı veren Netanyahu, "Güneydeki (Gazze) dostlarının başına gelenlerin örneğini (Hizbullah'a) verdik. Kuzeyde olacak olan budur. Güvenliği yeniden sağlamak için her şeyi yapacağız." ifadelerini kullandı.

Etiketler : İSRAİL HİZBULLAH LÜBNAN
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