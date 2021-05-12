12 Mayıs 2021 Çarşamba 01:36:00 - Güncelleme:12 Mayıs 2021 Çarşamba 01:37:00
Netanyahu'dan alçak açıklama
Netanyahu: "Bir savaşın ortasındayız ve tüm gücümüzle saldırmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
İşgalci İsrail Başbakanı Netanyahu: "Bir savaşın ortasındayız ve tüm gücümüzle saldırmaya devam edeceğiz" dedi.
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