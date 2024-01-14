Netanyahu, UAD'deki davanın Gazze'ye saldırıları durduramayacağını söyledi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığında düzenlediği basın toplantısında, UAD'de İsrail aleyhinde açılan davaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Gazze'deki savaşta 100 günü geride bıraktıklarına" işaret eden Netanyahu, "Hamas'ı ortadan kaldırma, tüm esirleri evlerine geri getirme ve Gazze'nin bir daha ülkemiz için tehdit oluşturmayacağından emin olma hedeflerini gerçekleştirinceye kadar bu savaşı sürdüreceğiz." dedi.

"Tüm hedeflerimiz gerçekleşinceye kadar Gazze savaşını sürdüreceğiz. Ne Lahey ne de 'şer ekseni' bizi durdurabilecek." ifadelerini kullanan Netanyahu, bu hedefi gerçekleştirmek için pazar günü güvenliğe daha fazla fon sağlayacak bir bütçe sunacaklarını dile getirdi.

Mısır ile Gazze arasındaki sınır şeridi Philadelphia (Salahaddin) Koridoru'na da değinen Netanyahu, bu koridorda kontrolü sağlamadan Hamas'ı ortadan kaldırmalarının söz konusu olmadığını savundu.

Netanyahu, ayrıca Filistin yönetimine herhangi bir şekilde Hamas'a yardımı dokunacak fon aktarımında bulunmayacaklarını sözlerine ekledi.

Netanyahu, daha önce 10, 15 ve 30 Aralık 2023'te "Gazze'de savaştan sonrasıyla" ilgili planına değinirken Philadelphia Koridoru'nda kontrolü ele alma planından söz etmişti.

İSRAİL GENELKURMAY BAŞKANI, GAZZE'DE SALDIRILARIN DEVAMI İÇİN GEREKLİ PLANLARI ONAYLADIKLARINI SÖYLEDİ



İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ise düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırıları ve Hizbullah ile çatışmalarına ilişkin açıklamada bulundu.

İsrail ordusunun plana göre ilerlediğini ve "Gazze Şeridi'nin kuzeyinde Hamas'ın askeri yapısının dağıtılması planını tamamladıklarını" öne süren Halevi, Gazze Şeridi'nin orta kesimi ve güneyine yoğunlaştıklarını ifade etti.

Halevi, Hamas'a yönelik "baskıyı artırmayı" sürdüreceklerini söyleyerek, "Bugün Güney Komutanlığının çatışmalara devam etmesi ve Hamas üzerindeki askeri baskıyı artırması planlarını onayladık." dedi.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın 7 Ekim saldırısına ilişkin soruşturma yürüteceklerini ancak tarihinin belirlenmediğini belirten Halevi, Gazze'nin kuzeyinde yerinden edilenlere ilişkin soru üzerine bu kişilere yönelik "tehlike oluşturmadığını bildiklerinin geri dönüşlerini düşünebilecekleri" cevabını verdi.

"LÜBNAN'IN GÜNEYİ SAVAŞ BÖLGESİ"



İsrail ordusu ile Hizbullah arasında Lübnan sınırında yaşanan karşılıklı saldırılara da değinen Halevi, "Lübnan'ın güney bölgesi bir savaş alanı ve Hizbullah orada faaliyet gösterdiği sürece böyle kalacak. Hizbullah, tüm Lübnan'ı bir savaş alanına çevirebilir, bunun ağır bedeli olacaktır." yorumunda bulundu.

Halevi, "Lübnan hava sahasında özgürce faaliyet gösteriyoruz ve tespit ettiğimiz her türlü tehdidi vuruyoruz." ifadesini kullandı.