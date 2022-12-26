Netanyahu, müttefiklerinin savunduğu "ayrımcılık yasası"na karşı çıktı

İsrail'de yeni hükümeti oluşturduğunu açıklayan Binyamin Netanyahu, kabinesindeki aşırı sağcı ve Ultra Ortodoks partilerin savunduğu bir işletme ya da sağlık çalışanının Yahudilik inancını gerekçe göstererek bir kişiye hizmet vermeyi reddetmesinin önünü açacak "ayrımcılık yasası"na izin vermeyeceğini belirtti.

Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'a hükümeti kurduğunu bildirmesinin ardından, basına sızan koalisyon anlaşmalarındaki maddeler İsrail kamuoyunda yoğun biçimde tartışılıyor.

İsrail basınına göre, Netanyahu'nun ortaklarının savunduğu "ayrımcılık yasası" koalisyon anlaşmalarındaki en tartışmalı konular arasında yer alıyor.

NETANYAHU'DAN "AYRIMCILIĞA İZİN VERMEYECEĞİ" AÇIKLAMASI



Yeni hükümette başbakanlık görevini üstlenecek Likud Partisi lideri Netanyahu, kamuoyunda dönen tartışmalar üzerine, "İsrail vatandaşlarına karşı herhangi bir ayrımcılığa izin vermeyeceğini" açıkladı.

Haaretz gazetesine konuşan bir Likud yetkilisi de "ayrımcılık yasası" diye isimlendirilen değişikliğin şu aşamada Meclise getirilmeyeceğini fakat koalisyon anlaşmalarında yer alacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Herzog da konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "İsrail vatandaşlarının kimlik veya inançları nedeniyle tehdit altında hissettiği durum, devletin demokratik ve ahlaki temellerinde oyuk açar." ifadelerini kullandı.

Söz konusu yasa tasarısına göre, işletmeler veya sağlık çalışanları "inancına uygun olmadığı" gerekçesiyle bir kişiye hizmet vermeyi reddedebilecek. İsrail basını, bu yasa tasarısına göre hizmetin başka bir kişi tarafından da sağlanabilecek olması durumunda Yahudi sağlık çalışanlarının eşcinsel hastayı muayene etmeyi reddedebileceğini veya işletmelerin kıyafetlerini Yahudi inanışına uygun bulmadığı takdirde kadın müşterileri geri çevirebileceğini aktardı.

İsrail'de mevcut yasaların bu tür ayrımcılığı engellediği ancak aşırı sağcı Dini Siyonizm ve Ultra Ortodoks Birleşik Tevrat Yahudiliği partilerinin bu yasada değişiklik talep ettiği belirtiliyor.

AŞIRI SAĞCI MİLLETVEKİLİNİN AÇIKLAMALARI TARTIŞMANIN FİTİLİNİ ATEŞLEDİ



Netanyahu'nun koalisyon ortaklarından aşırı sağcı Dini Siyonizm Partisi'nden Orit Strock'un, İsrail Kamu Yayın Kuruluşu'na (KAN) yaptığı açıklamada, eşcinsellerin sağlık veya turizm işletmelerinde geri çevrilebilmesine ilişkin yasaya desteğini dile getirmesiyle tartışmalar hararetlenmişti.

Yeni kurulacak hükümette işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinden sorumlu "Ulusal Misyonlar" bakanlığına getirilmesi beklenen Strock, "Bu hizmeti sağlayabilecek başka doktorlar olduğu müddetçe bir doktor dinine aykırı olduğu gerekçesiyle bir kişiye hizmet vermeyi reddedebilir." ifadesini kullanmıştı.

Strock, yasa teklifi için "Yahudi devletinin Yahudi şeriatını ayrımcılık olarak kabul edemeyeceği" yorumunu yapmıştı.

İSRAİL'DEKİ SEÇİMLERDE NETANYAHU BLOKUNUN ZAFERİ



İsrail'de 1 Kasım'daki seçimlerin ardından Likud Partisi 32, aşırı sağcı müttefikleri Dini Siyonizm, Yahudilik Gücü ve Noam'ın listesi 14, Ultra Ortodoks partiler; Şas 11 ve Birleşik Tevrat Yahudilik 7 milletvekiliyle Netanyahu bloku 120 sandalyeli Mecliste 64 sandalye kazanarak çoğunluğu elde etmişti.

Netanyahu'nun yeni kabinesinde, Ultra Ortodoks Yahudi partilerden Şas ve Birleşik Tevrat Yahudiliği ile aşırı sağcı, ırkçı ve şiddet yanlısı politikalarıyla bilinen Dini Siyonizm, Yahudi Gücü ve Noam partileri yer alıyor.

İsrail basınına göre, Netanyahu'nun kabinesi için 29 Aralık'ta Mecliste güvenoyu oturumu yapılması bekleniyor.