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16 Şubat 2024 Cuma 07:45:00 - Güncelleme:16 Şubat 2024 Cuma 07:45:00

Netanyahu, Katar'ın Gazze'ye yardımın artırılması talebini reddetti

Kaynak: AA

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Katar'ın Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere yönelik insani yardımı artırma talebini görüşmeyi reddetti.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunda yer alan haberde, Başbakan Netanyahu'ya, Katar'ın Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere yönelik insani yardımı artırma yönündeki talebini ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns iletti.

Netanyahu'nun, Gazze'de esir bulunan İsraillilerin kendilerine gönderilen ilaçları aldıklarına dair kanıt elde edene kadar konuyu tartışmayı reddettiği bildirilen haberde, başka detaya yer verilmedi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bin 300'ü çocuk, 8 bin 400'ü kadın olmak üzere 28 bin 663 Filistinli öldürüldü, 68 bin 395 kişi yaralandı.

Etiketler : israil binyamin netanyahu gazze filistinli insani yardım
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