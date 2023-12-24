VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Ağrı ve Kars'ta etkili olan kar ulaşımı olumsuz etkiledi
Kadıköy'de sessiz derbi: Fenerbahçe 0-0 Galatasaray
Arap Birliği: BMGK kararı, İsrail'in saldırganlığını durdurmak için yeterli değil
Netanyahu, Biden'ın iddialarını yalanladı
Bakan Kacır'dan Çin ziyareti dönüşü önemli açıklama: "Türkiye, yatırımlarla büyüyecek"
Şehit Aslan'ın babası: Demirtaş ve Kavala'ya özgürlük isteyenlere hakkımı helal etmiyorum
24 Aralık 2023 Pazar 21:51:00 - Güncelleme:24 Aralık 2023 Pazar 21:51:00

Netanyahu, Joe Biden'ın iddialarını yalanladı

Kaynak: İHA

ABONE OL

İşgalci İsrail'in 7 Ekim'de Gazze Şeridi'ni hedef alan saldırılarından kısa süre sonra Lübnan'daki Hizbullah hedeflerine saldırı planladığı öne sürülmüş, Biden'ın 11 Ekim'de Netanyahu'yu Lübnan'a saldırı planından vazgeçirdiği iddia edilmişti. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Netanyahu iddiaları yalanladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Joe Biden'ın 45 dakikalık bir telefon görüşmesiyle kendisini Lübnan'a saldırı planından vazgeçirdiği iddialarını yalanladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Joe Biden'ın kendisini Lübnan'a yönelik saldırı planından vazgeçirdiği iddialarını yalanladı. Netanyahu, İsrail'in askeri operasyonlarıyla ilgili kararları kendi değerlendirmeleri ışığında verdiğini ve başka ülkelerden etkilenmediğini belirterek, "ABD'nin bizi bölgedeki operasyonel eylemlerden alıkoyduğu ve alıkoymakta olduğu yönünde hatalı haberler gördüm, bu doğru değil. İsrail egemen bir devlettir. Savaştaki kararlarımız operasyonel değerlendirmelerimize dayanmaktadır" dedi.

İsrail'in operasyon kararları konusunda bağımsız olduğunu aktaran Netanyahu, "Bu kararlar dış baskılar tarafından dikte edilmemektedir. Kuvvetlerimizin nasıl kullanılacağına ilişkin karar İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) bağımsız kararıdır, başka kimsenin değil" dedi.

"Biden 45 dakikalık telefon görüşmesiyle Netanyahu'yu ikna etti"

ABD merkezli Wall Street Journal gazetesinde yer alan haberde, İsrail'in 7 Ekim'de Filistin ile çatışmaların patlak vermesinden kısa süre sonra Lübnan'daki Hizbullah hedeflerine saldırı planladığı öne sürülmüş, Biden'ın 11 Ekim'de 45 dakikalık bir telefon görüşmesiyle Netanyahu'yu söz konusu saldırıyı gerçekleştirmemesi konusunda ikna ettiği iddia edilmişti. Telefon görüşmesi sırasında İsrail savaş uçaklarının havalandığı ve saldırı için hazır olduğu öne sürülen haberde, Biden'ın Netanyahu'nun bu eyleminin sonuçlarını bir kez daha düşünmesini istediği kaydedilmişti.

Etiketler : NETANYAHU BİDEN YALANLAMA LÜBNAN
'Arka Sokaklar' dizisiyle ünlenen Ela Yörüklü eski mesleğine döndü

'Arka Sokaklar' dizisiyle ünlenen Ela Yörüklü eski mesleğine döndü
"Yaşadığım anın kıymetini biliyorum"

"Yaşadığım anın kıymetini biliyorum"
28 yıl sonra ‘Delice Bir Sevda'

28 yıl sonra ‘Delice Bir Sevda'
Fazıl Say'dan dikkat çeken 'Cem Adrian' açıklaması! "Beyoğlu'nda tarot falı bakarak para kazanıyordu"

Fazıl Say'dan dikkat çeken 'Cem Adrian' açıklaması! "Beyoğlu'nda tarot falı bakarak para kazanıyordu"
Aydemir Baba 40 yaş gençleşti

Aydemir Baba 40 yaş gençleşti
Kızım olacağını duyunca ağladım

Kızım olacağını duyunca ağladım
23 yıl sonra sahibinin sesinden

23 yıl sonra sahibinin sesinden
Ateşlendikten sonra huyum değişti

Ateşlendikten sonra huyum değişti
Şıklık yarışı

Şıklık yarışı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX