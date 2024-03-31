Netanyahu: İsrail'in yerli silah üretimini artırması gerekiyor
Kaynak: AA
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkesinin yerli silah üretimini artırmaları gerektiğini söyledi.
Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Netanyahu, 28 Mart'ta İsrail Merkez Bankası Başkanı Amir Yaron ile bir araya geldi.
Netanyahu, görüşmede, ülkesinin savunma bütçesini savaş sırasında ortaya çıkan ihtiyaçlar çerçevesinde uyarlamak gerektiğine değinerek, "İhtiyacımız olan silahların üretimi konusunda çok daha bağımsız olmamız gerekiyor." dedi.
İsrail'in bağımsız olması için yerli silah üretimini artıracaklarını kaydeden Netanyahu, "Kendi kararlarımızı verebilmek için dış baskılara karşı bağışıklığımızın olması gerektiğini biliyoruz." ifadelerini kullandı.
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