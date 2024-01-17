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17 Ocak 2024 Çarşamba 15:55:00 - Güncelleme:17 Ocak 2024 Çarşamba 15:55:00

Netanyahu, İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarının 2025'te de sürebileceğini söyledi

Kaynak: AA

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'ne saldırıların 2025'te de devam edebileceğini söyledi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberine göre, Netanyahu, Gazze Şeridi yakınlarındaki Biru's Sebi'de üst düzey güvenlik yetkililerinin yanı sıra yerel yetkililerin de katıldığı toplantıda bazı değerlendirmelerde bulundu.

Toplantıda Netanyahu'nun yetkililere "mevcut değerlendirmeye göre İsrail'in Gazze'ye saldırılarının gelecek yıl da devam edebileceğini" söylediği aktarıldı.

Öte yandan yerel yetkililer de Netanyahu'ya, Gazze'den devam eden roket saldırıları ve diğer güvenlik endişeleri nedeniyle yaşadıkları bölgeyi terk eden İsraillilerin çoğunun sınır bölgelerine geri dönmek istemediğini iletti.

İsrail'in Kanal 13 televizyonunun haberine göre Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ise Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant ile yaptığı özel görüşmede, "Gazze'de üç aydan fazla süren saldırılar sonucunda elde edilen kazanımların, yönetim ve bölgenin güvenliğine ilişkin bir planın bulunmaması nedeniyle kaybedilebileceğini" dile getirdi.

Haberde, Halevi'nin "Savaşta şimdiye kadar elde edilen kazanımların erozyona uğramasıyla karşı karşıyayız çünkü ertesi gün için hiçbir strateji oluşturulmadı." ifadelerini kullandığı aktarıldı.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, 1 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Gazze'ye saldırıların 2024 boyunca devam etmesini beklediklerini söylemişti.

Hagari, bazı yedek askerlerin "gelecek operasyonlar öncesinde yeniden enerji kazanmalarına olanak sağlamak için" yılın ilk haftasından itibaren Gazze'yi terk edeceklerini bildirmişti.

Etiketler : gazze israil netanyahu
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