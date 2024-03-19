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19 Mart 2024 Salı 18:21:00 - Güncelleme:19 Mart 2024 Salı 18:21:00

Netanyahu: İsrail'deki hizipler Refah'taki operasyonu engellemek için ABD'yle iş birliği yapıyor

Kaynak: AA

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'ndeki saldırılardan kaçan yaklaşık 1,5 milyon kişinin sığındığı güneydeki Refah kentine yönelik beklenen operasyonu engellemek için İsrail'deki hiziplerin ABD ile işbirliği yaptığını öne sürdü.

Walla'nın haberine göre, Netanyahu, dün Dışişleri ve Güvenlik Komitesi'nde yapılan özel bir görüşmede Refah operasyonunu engellemeye çalışan grupların olduğuna işaret etti.

İsrail'deki bazı aktörlerin "Hamas'a karşı zaferi" engellemeye çalıştığını savunan Netanyahu, "İsrail'deki hizipler, İsrail'in Refah'taki operasyonunu önlemek için ABD ile işbirliği yapıyor." dedi.

Netanyahu, Refah'a saldırı konusunda ABD'nin endişe ve önerilerinin görüşülmesi için İsrailli bir heyetin Washington'a gönderilme kararına dair ise, "ABD'ye kim giderse gitsin hükümetin politikasının arkasında durmayı ve Amerikalılara hayır demeyi bilmeli." ifadesini kullandı.

Hamas'a karşı kampanya yürüttüklerini ve Refah'ta saldırı dışında başka seçeneğin olmadığını belirten Netanyahu, ABD'nin karşı çıkışının nedeninin kendisinin bir Filistin devletinin kurulmasını engellediğinden kaynaklandığını iddia etti.

ABD başta olmak üzere uluslararası kamuoyunun Refah'a muhtemel bir saldırıya karşı çıkmasına rağmen, Netanyahu her fırsatta operasyonun yapılacağını ifade ediyor.

ABD Başkanı Joe Biden, dün yaptıkları telefon görüşmesinde Netanyahu'ya, "Refah'ı işgal girişiminin hata olacağını" belirtmişti.

İki isim, ABD'nin endişe ve önerilerinin görüşülmesi için İsrailli bir heyetin Washington'a gönderilmesi konusunda anlaşmıştı.

Etiketler : Netanyahu iSRAİL ABD REFAH
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