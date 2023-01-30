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30 Ocak 2023 Pazartesi 17:40:00 - Güncelleme:30 Ocak 2023 Pazartesi 17:40:00

Netanyahu ile Macron'dan "İran'ın Ukrayna'daki savaşa aktif katılımına" tepki

Kaynak: AA

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İran'ın Rusya-Ukrayna savaşına "sivillere zarar veren aktif katılımını" kınadı.

İsrail Hükümeti Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Netanyahu ile Macron telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Netanyahu, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yasa dışı Yahudi yerleşim yerine düzenlenen ve 7 İsraillinin öldürüldüğü saldırıda ailelerin acısını paylaştığı için Macron'a teşekkür etti.

Netanyahu ile Macron, Rusya-Ukrayna savaşına da değinerek "İran'ın Ukrayna'da sivillere zarar veren aktif katılımını" kınayarak iki ülke arasındaki işbirliğinin devamı için görüşme kararı aldı.

Uluslararası basında, İran'ın Ukrayna'daki savaşta Rusya'ya balistik füze ve silahlı insansız hava araçları (SİHA) sağladığı haberleri yer almıştı. ABD'den de geçen yılın sonunda iki ülke arasındaki savunma işbirliğinin "tam kapasiteye ulaştığı" uyarısı gelmişti.

Öte yandan The Wall Street Journal gazetesi, dün İran'ın İsfahan kentinde Savunma Bakanlığına ait mühimmat üretim tesisine insansız hava araçlarıyla düzenlenen saldırıyı İsrail'in gerçekleştirdiğini yazmıştı.

İsrail tarafı ise saldırıyı üstlenmekten kaçınarak "haberler hakkında yorum yapmayı" reddetmişti.

İSRAİL'İN CENİN SALDIRISI GERİLİMİ TIRMANDIRDI

İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Cenin Mülteci Kampı'na İsrail ordusunun 26 Ocak'ta düzenlediği baskında 10 Filistinlinin öldürülmesini, Doğu Kudüs'teki bir yasa dışı Yahudi yerleşim biriminde 7 İsraillinin hayatını kaybettiği saldırı izlemişti.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Silvan Mahallesi'nde de 28 Ocak Cumartesi günü 13 yaşında bir Filistinlinin düzenlediği silahlı saldırıda biri ağır, 2 İsrailliyi yaralamasıyla bölgede şiddet artmıştı. Fanatik Yahudi yerleşimci gruplar, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere, mülklerine ve araçlarına saldırmıştı.

İsrail ordusu ve Yahudi yerleşimcilerin açtığı ateş sonucu yılbaşından bu yana aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 35 Filistinli öldürüldü.

Etiketler : emmanuel macron binyamin netanyahu iran ukrayna savaş
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