Netanyahu hükümetine açık uyarı: Mutabakat olmazsa esirleri tabutla getiririz

İsrail devlet radyosu KAN'a konuşan emekli General Tibon, Gazze'de bulunan İsrailli esirlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İsrail hükümetinin Hamas'la hemen anlaşmaya varıp Gazze'de tutulan İsrailli esirleri geri getirmesi gerektiğinin altını çizen Tibon, "Aksi halde ya hepsi tabutlarda geri dönecek ya da hiç dönmeyecekler." dedi.

Tibon, hükümetin, bir mutabakata varılmadığı takdirde çocuklarını askere gönderecek annelere "eğer oğlunuz esir düşerse muhtemelen geri dönemeyecek" mesajını vereceğini belirtti.

GAZZE'DEKİ İSRAİLLİ ESİRLER

İsrail ordusuna göre, Gazze Şeridi'nde hala 136 İsrailli esir bulunuyor.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenlemiş, çok sayıda İsrailli esir alınmıştı.

Gazze'deki çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakılmıştı.