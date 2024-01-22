VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
ABD'de olumsuz hava koşulları 80'den fazla can aldı
Borsa haftaya yatay seyirle başladı
Süper Lig'de 22. hafta heyecanı, yarın yapılacak maçlarla başlayacak
Bakanlık açıkladı! "Yüzde 99,5'i yenilenebilir kaynaklardan sağlandı"
14 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Küresel piyasalar haftaya karışık seyirle başladı
22 Ocak 2024 Pazartesi 07:00:00 - Güncelleme:22 Ocak 2024 Pazartesi 07:00:00

Netanyahu, Hamas'ın esir takası önerisini reddettiğini söyledi

Kaynak: AA

ABONE OL

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın esir takası önerisini reddettiğini belirterek, "Savaşı tüm cephe ve sektörde sürdürüyoruz." dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yayımladığı görüntülü açıklamada, şu ana kadar 110 esiri geri getirdiklerini ve tamamını geri getirmeye kararlı olduklarını ifade ederek, "Hamas'ın teslim olma şartlarını" reddettiğini söyledi.

Esirlerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'ın savaşın sona ermesi ve İsrail güçlerinin Gazze'den ayrılması taleplerinin olduğunu belirten Netanyahu, bunu kabul etmeleri halinde "askerlerin boşuna ölmüş olacağını, vatandaşların güvenliğinin garanti altına alınamayacağını ve bir başka 7 Ekim'in an meselesi olacağını" savundu.

Netanyahu, "Savaşı tüm cephe ve sektörde sürdürüyoruz. Hiçbir teröriste dokunulmazlık vermiyoruz. Ne Gazze'de ne Lübnan'da ne Suriye'de ne de başka bir yerde. Kim bize zarar vermeye çalışırsa ona zarar veririz." ifadelerini kullandı.

GAZZE'DEKİ İSRAİLLİ ESİRLER

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenlemiş, çok sayıda İsrailli esir alınmıştı.

Gazze'deki çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakılmıştı.

Etiketler : israil hamas esir takası binyamin netanyahu savaş
Aşk mı, kariyer mi? Bakın hangisini tercih etti!

Aşk mı, kariyer mi? Bakın hangisini tercih etti!
Şilan Makal anne olduktan sonra değişen hayatıyla ilgili konuştu

Şilan Makal anne olduktan sonra değişen hayatıyla ilgili konuştu
Sokak ortasında bağırdı

Sokak ortasında bağırdı
"Postmodern bir Yeşilçam filmi"

"Postmodern bir Yeşilçam filmi"
Zamanın En İyileri!

Zamanın En İyileri!
"Ödüller hep kafa isimlere gidiyor"

"Ödüller hep kafa isimlere gidiyor"
Sakiler'den ‘Saygı Duruşu!'

Sakiler'den ‘Saygı Duruşu!'
Afra Saraçoğlu, Yalı Çapkını ve Seyran hakkında konuştu

Afra Saraçoğlu, Yalı Çapkını ve Seyran hakkında konuştu
Aşkları kısa sürdü

Aşkları kısa sürdü

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX