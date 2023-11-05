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05 Kasım 2023 Pazar 18:24:00 - Güncelleme:05 Kasım 2023 Pazar 18:24:00

Netanyahu: Gazze'deki esirler serbest bırakılmadan ateşkes olmayaca

Kaynak: AA

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde Filistinli grupların elindeki esirler serbest bırakılmadıkça ateşkese gitmeyeceklerini bildirdi.

Netanyahu, İsrail'in güneyindeki bir hava üssüne yaptığı incelemelerin ardından Gazze'deki saldırılara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İsrail Başbakanı, Filistinli grupların elinde olan esirler serbest bırakılmadıkça ateşkes olmayacağını, bunu da "hem düşmanlarına hem de dostlarına" söylediklerini dile getirdi.

Netanyahu, 3 Ekim'de ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Tel Aviv'de yaptıkları görüşmenin ardından da benzer açıklamalarda bulunmuştu.

Etiketler : Binyamin Netanyahu Gazze Ateşkesi Filistin Esirleri
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