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12 Kasım 2023 Pazar 17:13:00 - Güncelleme:12 Kasım 2023 Pazar 17:13:00

Netanyahu "Gazze Nekbesi" ifadesini kullanan bakanları uyardı

Kaynak: AA

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Tarım Bakanı Avi Ditcher'in Gazze Şeridi'ndeki sivil nüfusun sürgüne zorlanmasını "2023 Gazze Nekbesi" şeklinde tanımlaması üzerine bakanlara uyarıda bulundu.

İsrail merkezli Kanal 12 televizyon kanalının haberine göre Netanyahu, kabinesindeki bakanlara "sözlerine dikkat etmelerini" söyledi.

Tarihi Filistin toprakları üzerinde 14 Mayıs 1948'de İsrail'in kurulmasıyla zorunlu göçe ve katliamlara maruz kalan Filistinliler, o günü "büyük felaket" anlamına gelen "Nekbe" olarak isimlendiriyor.

Kanal 12 televizyonunda bir programa katılan Dichter, saldırı altındaki Filistinlilerin Gazze'nin kuzeyinden güneyine, Mısır sınırına doğru sürgün edilmesiyle ilgili soru üzerine "Gazze Nekbesi ile karşı karşıyayız." ifadelerini kullanmıştı.

"ETNİK TEMİZLİĞİN İLK ADIMI"

İsrail yönetiminin Gazze'de yaşayan 2 milyondan fazla Filistinliyi Mısır'ın Sina Çölü'ne sürme planı olduğuna ilişkin endişeler son günlerde artmış durumda.

İsrailli Yahudi insan hakları aktivisti Ofer Neiaman, Filistinlilerin Gazze'nin kuzeyinden güneyine sürülmesini "etnik temizliğin ilk adımı" olarak nitelemişti.

Neiman, İsrail'de hükümetin nihai hedefinin Gazze'deki Filistinlileri Mısır'ın Sina Çölü'ne sürmek olduğunu dile getirmişti.

BİR MİLYONA YAKIN FİLİSTİNLİ SÜRÜLDÜ

İsrailliler için "bir devletin kuruluş" günü olan 14 Mayıs 1948, Filistinliler için ise nüfuslarının yüzde 67'sine tekabül eden 957 bin kişinin vatanlarından zorla çıkarılması, kültürel, sosyal dokunun yok edilmesiyle başlayan ve günümüze kadar devam eden felaketler silsilesinin başlangıcı anlamına geliyor.

O tarihten bu yana nüfus artışıyla Filistinli mültecilerin sayısı dünya genelinde 6 milyonu geçti. Bunların yaklaşık 5,3 milyonu BM Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) kayıtlı durumda.

675 KÖY VE KASABA YOK EDİLDİ

İsrail güçleri Nekbe'de Filistinlilere ait 675 köy ve kasabayı yok etti, binlerce Filistinliyi öldürdü. Birçok tarihi Filistin şehri de Yahudileştirildi.

Bu süreçte Necef Çölü (Negev) bölgesinde yaşayan Bedevi kabileler yerlerinden edildi. Ayrıca yerleşim bölgelerinin isimleri değiştirilerek kültürel kimlik de hedef alındı.

Etiketler : Netanyahu Gazze sürgün uyarı NEKBE
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