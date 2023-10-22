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22 Ekim 2023 Pazar 08:30:00 - Güncelleme:22 Ekim 2023 Pazar 08:30:00

Netanyahu delilleri yok etmekle suçlanıyor

Kaynak: AA

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İsrailli muhalif bir hareket, Başbakan Binyamin Netanyahu'yu, Hamas'ın 7 Ekim'de başlattığı Aksa Tufanı operasyonuyla ilgili sorumluluktan kaçmak için delilleri ve belgeleri yok etmekle suçladı.

Netanyahu karşıtı gösterilerde aktif olan Sivil Demokrasi Hareketi, İsrail Başsavcısı Gali Baharav-Miara'ya bir mektup gönderdi.

Hareketin Facebook sayfasından yayımlanan mektupta, Aksa Tufanı "tam bir istihbarat ve operasyonel sürpriz" olarak nitelendirildi.

Mektupta, "Kara Cumartesi günü (7 Ekim) tüm İsrail vatandaşlarını etkileyen güçlü şokun, Netanyahu'nun sorumluluktan kaçmasına engel olmadığı" ifade edildi.

"Netanyahu'nun, gelecekte oluşturulacak bir soruşturma komitesinin çalışmasını zorlaştırmak amacıyla delilleri silmeye, belgeleri yakmaya, kayıtları yasaklamaya ve çeşitli önlemler almaya başladığı" dile getirildi.

İsrail'in Hamas'la ilgili teorisinin tamamıyla çöktüğü aktarılan mektupta, Başsavcı Baharav-Miara'dan, belgelerin yok edilmesini önlemek için derhal müdahale etmesi, yakılan veya silinenleri kurtarması ve Hamas saldırısından önce ve sonraki bilgilerin korunması için çalışması istendi.

Netanyahu'dan söz konusu suçlamalara ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

İsrailli emniyet teşkilatı yetkilileri ile siyasiler, saldırıyı öngöremediklerini itiraf ederek sorumluluk üstlenirken Netanyahu, şu ana kadar Hamas saldırısında sorumluluğu olduğuna dair bir açıklama yapmadı.

Etiketler : binyamin netanyahu hamas aksa tufanı delil
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