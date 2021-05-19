  • BIST
    1459.57
  • Dolar
    8,3672
  • Euro
    10,2340
  • Altın
    502,2970
İstanbul
15 / 26
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İsrail'in hava saldırısında 1 kız çocuğu hayatını kaybetti
'Türkiye kritik teknolojilerin tüketicisi değil üreticisi olacak'
'Ateşkes için gerginliğin düşürülmesi talebini' kabul etmedi
Google'a Filistin'e destek verme çağrısı
Türkiye'den AP'ye tepki
19 Mayıs 2021 Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu açıklandı
'Yakında FETÖ takımından da önemli bir isim açıklayacağız'
Thodex şirketi yazılımcısının, savcılık ifadesi ortaya çıktı
Uygulanan aşı miktarı 26 milyon 912 bin 166 oldu
İsrail'in saldırdığı Filistin'e giden gençlerden Başkan Erdoğan'a mektup
ABD'nin İsrail'e silah satışı Kongredeki Demokratları ikiye böldü
Kripto paralarda düşüş devam ediyor
Başkan Erdoğan çağrıda bulunmuştu! 81 ilden İstiklal Marşı sesi yükseldi
Gazze'de vefat edenlerin sayısı 227'ye yükseldi
'Uluslararası mahkemelerde yargılanmasının peşini bırakmayacağız'
Belarus'ta askeri uçak düştü!
Bazı işlemlerini geçici olarak askıya aldı
3 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi
AKINCI S-1 ilk test uçuşunu başarıyla tamamladı
Bayraktar TB2, bir ülkenin daha radarına girdi
Başkan Erdoğan'dan ABD'ye flaş cevap
Sınır hattındaki öğrenmenlerden türkü
Bayram harçlıkları Filistin'e
Annesiz kuzuya bebek gibi bakım
19 Mayıs 2021 Çarşamba 21:37:00 - Güncelleme:19 Mayıs 2021 Çarşamba 21:38:00

Netanyahu Biden'ın 'ateşkes için gerginliğin düşürülmesi talebini' kabul etmedi

Kaynak: AA

ABONE OL

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "ABD Başkanı'nın İsrail'in kendini savunmasına verdiği desteği takdir ediyorum. Ancak hedefi gerçekleşene dek bu operasyona devam etmekte kararlıyım." dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Joe Biden'ın "ateşkes için gerginliğin düşürülmesi talebini" kabul etmedi.

Netanyahu yaptığı yazılı açıklamada, "ABD Başkanı'nın İsrail'in kendini savunmasına verdiği desteği takdir ediyorum. Ancak hedefi gerçekleşene dek bu operasyona devam etmekte kararlıyım." ifadelerini kullanarak, operasyonun hedefinin ise "İsrailli vatandaşların huzurunun sağlanması olduğunu" savundu.

Başbakan Netanyahu, "İsrail ordusunun Gazze'deki örgütlerin elindeki güce, üst düzey liderlerine her gün daha çok saldırı düzenlediğini ve yine Gazze'deki yüksek katlı binalar ile silah depolarını daha fazla vurduğunu" ifade etti.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Biden ve Netanyahu'nun bugün Gazze'deki olayları ele aldıkları bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirilmişti.

Görüşmede, İsrail'in "Hamas ve diğer terör elementlerinin kapasitelerini düşürmedeki sürecinin" yanı sıra, bölgede gerginliğin azaltılması konusunda bölge ülkeleri ve ABD'nin diplomatik girişimlerinin de konuşulduğu aktarılan açıklamada, "Başkan Biden, İsrail Başbakanı Netanyahu'ya bölgede ateşkese giden yolda bugün gerginliğin ciddi derecede düşürülmesini beklediğini iletti." bilgisi yer almıştı.

Etiketler : İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ABD Başkanı Joe Biden Gazze ateşkes
TÜM OYLAR BATUHAN'A

TÜM OYLAR BATUHAN'A
Evrensel albüm

Evrensel albüm
27 yıl sonra yeni pencere

27 yıl sonra yeni pencere
AŞKLARINI ARTIK GİZLEMİYORLAR

AŞKLARINI ARTIK GİZLEMİYORLAR
Üç senedir duymadığım hakaret kalmadı!

Üç senedir duymadığım hakaret kalmadı!
Rol arkadaşına hayran

Rol arkadaşına hayran
Kedisi korkuttu

Kedisi korkuttu
Harbiye'de rekor kıracağım

Harbiye'de rekor kıracağım
Aslı'nın rol arkadaşı Kaan

Aslı'nın rol arkadaşı Kaan

EN ÇOK OKUNAN HABERLER