VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Netanyahu: Batı Şeria inşa planında değişiklik olmayacak
Belçika'nın Hatay'da kurduğu sahra hastanesinin personeli rotasyon için ülkeye döndü
Çin'in başkenti Pekin'de, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş..
Deprem bölgesinde bebekler umudun adı oldu
California'da şiddetli yağış ve kar fırtınası hayatı olumsuz etkiliyor
İzmir'de vapur seferlerine hava engeli
Mardin'de hafif ticari araç bariyerlere çarptı: 2 ölü, 3 yaralı
MSB: Mehmetçik terörle mücadeleye durmadan yorulmadan devam ediyor
Malatya Valiliği: Depremde yıkılan bina sayısı 3 bin 889
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Hocalı Katliamı kurbanlarını andı
Dolmabahçe'de sessiz gece
Mısır Dışişleri Bakanı, Türkiye'yi ziyaret edecek!
e-Devlet'te sızıntı iddialarına ilişkin açıklama!
Beşiktaş taraftarı, depremzede çocuklar için sahayı oyuncaklarla donattı
Bahçeli: Ülkemizin acılı günlerinde sporun siyasete alet edilmesini kınıyoruz
MSB: Pakistan'ın deprem bölgesine gönderdiği yardım malzemesi teslim alındı
Amsterdam'da konut sıkıntısı ve yüksek kiralar protesto edildi
Bakan Çavuşoğlu, Adıyaman'da konteyner kentte çalışmaları inceledi
Bakan Kasapoğlu'ndan Ziya Şengül için taziye mesajı
Karabük'te depremzede çocuğa doğum günü sürprizi
"Evim Yuvan Olsun" kampanyasında başvuru sayısı 10 bine ulaştı
Devlet ve milletin el ele verdiği Elbistan'da yaralar hızlı şekilde sarılıyor
Ebrar Sitesi'nde düşen pencerenin oluşturduğu yaşam alanı sayesinde enkazdan kurtuldular
AFAD Başkanı Sezer: Depremde can kaybı 44 bin 374'e yükseldi
27 Şubat 2023 Pazartesi 00:51:00 - Güncelleme:27 Şubat 2023 Pazartesi 00:51:00

Netanyahu: Batı Şeria inşa planında değişiklik olmayacak

Kaynak: AA

ABONE OL

İsrail Başbakanı Netanyahu, işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri inşa planında değişiklik olmayacağını bildirdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Twitter hesabından, Ürdün'ün Akabe kentinde Filistin, İsrail, Ürdün, ABD, ve Mısır'ın katılımıyla düzenlenen güvenlik toplantısıyla ilgili paylaşımda bulundu.

Akabe toplantısı sonucunda İsrail'in Batı Şeria'daki yasa dışı yeni yerleşim birimleri inşasının 4 aylığına dondurulmasına karar verdiğine yönelik İsrail basınında çıkan haberlere değinen Netanyahu, haberleri yalanladı.

Netanyahu, "Yahudiye ve Samiriye'deki (Yahudilerce Batı Şeria için kullanılan isim) inşaat ve düzenleme, herhangi bir değişiklik olmaksızın orijinal planlama ve programa göre devam edecek. Herhangi bir dondurma yoktur ve olmayacaktır." ifadesini kullandı.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir de daha önce yaptığı açıklamada, konuya ilişkin çıkan haberleri dolaylı olarak yalanlamıştı.

Ben-Gvir, Twitter hesabından, Akabe toplantısıyla ilgili yaptığı paylaşımda, "Ürdün'de olan Ürdün'de kalacak." ifadesini kullanmıştı.

AKABE'DEKİ GÜVENLİK TOPLANTISI

Ürdün Dışişleri Bakanlığı, Akabe'deki güvenlik toplantısının kapanış bildirisini yayımlamıştı.

Bildiriye göre, Filistin yönetimi ile İsrail hükümeti, tek taraflı eylemleri 3 ila 6 ay arasında durdurmaya hazır olduklarını teyit etmişti.

Tek taraflı eylemlerin durdurulmasının, İsrail hükümetinin, 4 ay boyunca yeni yerleşim birimi inşaatını tartışmaya açmama ve 6 ay boyunca da kaçak yerleşim birimlerine onay vermemesini içerdiği kaydedilmişti.

Akabe toplantısının, İsrail ile Filistinliler arasında, barış görüşmelerinin sekteye uğradığı 2014 yılından bu yana gerçekleşen ilk aleni görüşme olduğu belirtiliyor.

Toplantının, yaklaşan ramazan ayı nedeniyle İsrail ile Filistin arasında özellikle son 2 ayda tırmanan gerilimi düşürmeyi amaçladığı ifade ediliyor.

Filistin ile İsrail arasındaki müzakereler, İsrail'in, eski tutukluların serbest bırakılması, yasa dışı yerleşim faaliyetlerinin durdurulması ve 1967 sınırlarında bağımsız Filistin devletinin kurulması şartlarını reddetmesi sebebiyle Nisan 2014'te askıya alınmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, İsrail ordusu ve Yahudi yerleşimcilerin açtığı ateş sonucu 2023'ün başından bu yana işgal altındaki topraklarda 63 Filistinli hayatını kaybetti.

Etiketler : İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Batı Şeria

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX