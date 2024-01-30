VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Çözülme devam ediyor: 2 PKK'lı terörist, teslim oldu
Netanyahu, askerlerinin Gazze'den çekilmesini içeren esir takasını kabul etmeyeceğini söyledi
Gezi Parkı davası hükümlüsü Can Atalay'ın milletvekilliği düştü
"Gazze'deki masum insanların sesi olmakta kararlıyız"
Yüksekova'da kardan 8 metrelik tüneller açıldı
İşgalci İsrail ordusu 26 askerinin yaralandığını açıkladı
30 Ocak 2024 Salı 17:59:00 - Güncelleme:30 Ocak 2024 Salı 17:59:00

Netanyahu, askerlerinin Gazze'den çekilmesini içeren esir takasını kabul etmeyeceğini söyledi

Kaynak: AA

ABONE OL

İşgalci İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın elindeki esirlerin serbest bırakılması karşılığında İsrail askerlerinin Gazze'den çekilmesini içeren bir anlaşmayı kabul etmeyeceğini belirtti.

Netanyahu, işgal altındaki Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinden birinde bulunan Bnei David Askeri Akademisi'nde yaptığı konuşmada, İsrail ile Hamas arasındaki muhtemel esir takası gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Hedeflerine ulaşıncaya ve zafer kazanıncaya kadar" Gazze'ye yönelik saldırıların devam edeceği mesajını veren Netanyahu, olası esir takası mutabakatı için İsrail askerlerini Gazze'den çekmeyeceklerini ve İsrail hapishanelerindeki binlerce Filistinli esiri serbest bırakmayacaklarını söyledi.

ABD, Mısır ve Katar'ın arabuluculuğunda 28 Ocak'ta Paris'te Hamas ile İsrail arasında yeni bir esir takası ve ateşkesi görüşmek üzere bir toplantı yapılmıştı.

İsrail Başbakanlık Ofisi, görüşmenin "yapıcı olduğunu" ancak taraflar arasında hala büyük farklar bulunduğunu bildirmişti.

Etiketler : Netanyahu ESİR TAKASI İSRAİL GAZZE ÇEKİLME
Perihan Savaş: Kadınlarımız çok değerli

Perihan Savaş: Kadınlarımız çok değerli
Eğlence zamanı

Eğlence zamanı
Rolü hakkında konuştu

Rolü hakkında konuştu
Sakiler'den ‘Saygı Duruşu!'

Sakiler'den ‘Saygı Duruşu!'
Anne oldu

Anne oldu
Melisa Döngel kendine küsmemek için çabalıyor

Melisa Döngel kendine küsmemek için çabalıyor
Hande Ünsal alev alev

Hande Ünsal alev alev
Bergen şarkısını yorumladı

Bergen şarkısını yorumladı
Yeni ikili

Yeni ikili

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX