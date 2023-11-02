Netanyahu'dan kara operasyonları itirafı: Acı kayıplarımız var

İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre Netanyahu, bir askeri üsse gerçekleştirdiği ziyarette konuştu.

Netanyahu, "Çok etkileyici başarılarımız oldu. Gazze şehrinin kenar mahallelerine yaklaşıyoruz ve acı kayıplarımız var." dedi.

"İlerleme kaydediyoruz" diyen Netanyahu, "hiçbir şeyin kendilerini durduramayacağını" savunarak Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki sivillere güneye göç etmeleri çağrısını yineledi ve "Hamas'ı etkisiz hale getirmek için operasyonlarına ara vermeyeceklerini" kaydetti.

GENELKURMAY BAŞKANI'NI YALANLADI

Netanyahu, Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin ablukanın sıkılaştırıldığı Gazze Şeridi'ne yakıt verilebileceği yönündeki açıklaması üzerine "Gazze'ye yakıt verilmesini onaylamadığını" söyledi.

İsrail Başbakanlık Basın Ofisi, 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye yakıt girişine izin vermediklerini ve hastanelerdeki yakıtın bitmediğini savunan Genelkurmay Başkanı Halevi'nin, "tükenince bölgedeki hastanelere gözetim altında yakıt tedarikine izin verecekleri" şeklindeki açıklamasını yalanladı.

Basın Ofisi, "Netanyahu, Gazze Şeridi'ne yakıt tedarikine onay vermedi." şeklinde açıklama yaptı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü ve son dönemde bombardımanını yoğunlaştırdığı Gazze Şeridi'ndeki ablukayı da sıkılaştırmış ve yaklaşık bir aydır yakıt girişine izin vermemişti.

Filistin Sağlık Bakanlığı, bombardımandan kaçanların ve yaralı sivillerin sığınma merkezlerine dönüşen 35 hastaneden 16'sının bombardıman ya da yakıt sıkıntısı nedeniyle çalışmalarına durdurduğunu bildirmişti.