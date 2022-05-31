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31 Mayıs 2022 Salı 00:19:00 - Güncelleme:31 Mayıs 2022 Salı 00:19:00

Nepal'deki uçak kazasında ölü sayısı 21'e çıktı

Kaynak: AA

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Nepal'de dün dağlık kesime düşen, 22 kişinin yer aldığı uçağın enkazında 21 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Dağ kasabası Jomsom'a varmak üzere dün Pokhara'dan kalkan ancak bir süre sonra kuleyle irtibatı kesilen Tara Air'e ait uçağın, Mustang bölgesindeki Thasang civarında 14 bin 500 fit irtifada seyir halindeyken dağa çarptığı belirlendi.

Sivil Havacılık İdaresi sözcüsü Deo Chandra Lal Karn, 3 kişilik mürettebat ile 19 yolcunun bulunduğu uçaktakilerden 21 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Phadindra Mani Pokhrel, yapılan ön değerlendirmelere göre, uçaktakilerden kurtulan olmadığını söyledi.

Olay yerindeki arama çalışmaları sürüyor.

Nepal Sivil Havacılık İdaresinden dün yapılan açıklamada, dağlık kesimdeki Jomsom kasabasına varmak üzere Pokhara'dan kalkan Tara Air'e ait uçağın, kalkıştan kısa süre sonra kuleyle temasının kesildiği belirtilmişti.

Mustang bölgesindeki Khaibang civarında başlatılan uçağı arama çalışmalarına havanın kararması ve kötü hava koşulları nedeniyle ara verilmişti.

Uçakta 4 Hint ve 2 Alman dahil 22 kişinin bulunduğu bilgisi paylaşılmıştı.

Nepal'de iklim ve coğrafi koşullar nedeniyle havacılık kazaları sıklıkla görülüyor.

2018'de Bangladeş'in başkenti Dakka'dan Katmandu'ya uçan bir yolcu uçağında iniş sırasında meydana gelen kazada 51 kişi hayatını kaybetmişti.

Etiketler : Dağ kasabası İçişleri Bakanlığı Nepal Sivil Havacılık uçak kazası
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