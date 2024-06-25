Nepal'de timsah 72 yaşındaki kadını avladı!

Her yıl onlarca kişinin vahşi hayvan saldırılarında can verdiği Nepal'de son olarak bir kadın timsah tarafından avlandı.

The Kathmandu Post gazetesinde yer alan habere göre, olay Nepal'in Nawalparasi bölgesinde bir nehirde meydana geldi.

Yıkanmak için nehre giren 72 yaşındaki kadın, timsahın saldırısına uğradı.

Yetkililer, timsahın yaşlı kadını suyun altına çektiği, kadının cansız bedeninin bir saatten fazla suyun altında kaldığını söyledi.

Yaşlı kadını öldüren timsah kontrol altına alındı.

Yetkililer, kadının cansız bedeninin otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna götürüldüğünü söyledi.

Vahşi hayvanlar, her yıl onlarca insanın ölümüne sebep oluyor.