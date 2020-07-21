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21 Temmuz 2020 Salı 21:35:00 - Güncelleme:21 Temmuz 2020 Salı 21:35:00

Nepal'de sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

Kaynak: AA

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Nepal'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 4 aydır uygulanan sokağa çıkma yasağı günlük vaka sayılarındaki düşüşler göz önüne alınarak kaldırıldı.

Nepal'de Hükümet Sözcüsü ve Finans Bakanı Yubaraj Khatiwada, yaptığı açıklamada, sokağa çıkma yasağının kaldırılmasına ilişkin kararın Sağlık Bakanlığının tavsiyesi üzerine alındığını söyledi.

Ülke genelinde son 4 aydır uygulanan sokağa çıkma yasağının kaldırılmasına dair karar bu gece yarısından itibaren geçerli olacak.

Hükümet, vaka sayılarının düştüğünü öne sürerken, uzmanlar söz konusu durumun düşük test oranlarından kaynaklanabileceği uyarısında bulunuyor.

Öte yandan Nepal'de 17 Ağustos’ta yurt içi, yurt dışı uçuşların tekrar başlaması ve uluslararası sınırların da yeniden açılması bekleniyor.

Nepal’de sokağa çıkma yasağı ekonomik faaliyetlerin yeniden canlanması gerekçesiyle haziran ortasında hafifletilmişti.

Nepal’de bugüne kadar 17 bin 844 Kovid-19 vakası görülmüş, salgın dolayısıyla 40 kişi hayatını kaybetmişti. Ülkede bugün 186 Kovid-19 vakasına rastlanmıştı.

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